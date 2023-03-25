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Megadeth

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DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY



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Лидер Megadeth Dave Mustaine с восторгом отозвался о роли Kiko Loureiro в группе и его качествах как гитариста, а также объяснил, почему Marty Friedman «не подошёл Megadeth», несмотря на то, что он «превосходный гитарист».

За последний год Mustaine неоднократно подчёркивал, что крутость альбома "The Sick, the Dying... and the Dead!" обусловлена нынешним составом группы, — эту позицию он ещё раз подтвердил в новом интервью Guitar World:

«Если быть до конца честным, то [гитарист] Kiko [Loureiro], [барабанщик] Dirk [Verbeuren] и [басист] James [LoMenzo] — самые приятные люди, с которыми я когда-либо играл в группе.

Они много работают, не жаждут денег и живут ради того, чтобы играть. В этой группе было много людей, и я имел дело со многими мерзавцами. Не каждый может выдержать такой уровень давления. Не все разделяют моё видение. Но я не обманываю вас, когда говорю, что Megadeth в своём нынешнем виде — это лучшее, что было за последние 40 лет».

По словам Mustaine'a, то же самое относится и к Kiko, хотя Megadeth имеет довольно богатую историю, когда речь заходит о выдающихся гитаристах:

«Это лучшая группа людей, с которыми я когда-либо работал. Когда я впервые услышал игру Kiko, я был в восторге. В Megadeth играли такие парни, как Jeff [Young] и Marty [Friedman], но Kiko — лучший из всех, кто у нас когда-либо был. Я говорю это не потому, что Kiko сейчас в группе; я говорю это потому, что это правда.

Kiko — лучший гитарист из всех. Когда пришёл Kiko, раны от моих личных конфликтов с Shawn'ом и Chris'ом были свежи, и у меня была парадигма того, как всё было и что мне нужно изменить.

Но мы с Kiko поладили, и в конце концов я понял, что он хорошо подходит мне по характеру. Итак, я сказал Kiko: "Слушай, ты присоединишься к Megadeth, и твоя жизнь изменится". А на ударных нам помогал Chris Adler, и я надеялся, что он останется с нами, но он решил остаться в Lamb of God.

Поэтому Chris порекомендовал Dirk'a, и я просто влюбился в него, как только он пришёл. Я сразу понял, что Dirk — милейший человек, феноменальный барабанщик и скромняга. Поэтому я сказал Dirk'y то же самое, что сказал Kiko, когда он пришёл в группу: "Твоя жизнь изменится, так что будь к этому готов"».

MEGADETH Frontman DAVE MUSTAINE On The Band's Current Line-Up -




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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25 мар 2023
for example
>> самые приятные люди, с которыми я когда-либо играл в группе
>> много работают, не жаждут денег

Ну кто бы сомневался)
Like!5
25 мар 2023
rassol
for example, енто ш самае главнае!
Like!1

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