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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Megadeth

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MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH



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MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к MEGADETH в рамках выступления в легендарном зале Budokan Arena в Токио и впервые за более чем 23 года исполнил с группой "Countdown To Extinction", "Tornado Of Souls" и "Symphony Of Destruction".

Сет-лист:

"Hangar 18"
"Dread And The Fugitive Mind"
"The Threat Is Real"
"Angry Again"
"Soldier On!"
"Sweating Bullets"
"Trust"
"Conquer Or Die!"
"Dystopia"
"À Tout Le Monde"
"Countdown To Extinction" (with Marty Friedman)
"Tornado Of Souls" (with Marty Friedman)
"Symphony Of Destruction" (with Marty Friedman)
"We'll Be Back"
"Peace Sells"

Encore:

"Holy Wars... The Punishment Due"

MARTY FRIEDMAN Reunites With MEGADETH In Tokyo; Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Странно, что 2/3 песен с Марти сыграли из Countdown To Extinction, скучного и поверхностного альбома, реакционистски выпущенного в догонку к Черному альбому. Вот Youthanasia был крутейшим, ну и Марти там во всей красе предстал, лучше б с него что-то взяли.
28 фев 2023
R
Reflection
Вашингтон Ирвинг, cыграли самые популярные треки, ничего странного

просмотров: 648

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