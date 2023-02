сегодня



MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH



MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к MEGADETH в рамках выступления в легендарном зале Budokan Arena в Токио и впервые за более чем 23 года исполнил с группой "Countdown To Extinction", "Tornado Of Souls" и "Symphony Of Destruction".



Сет-лист:



"Hangar 18"

"Dread And The Fugitive Mind"

"The Threat Is Real"

"Angry Again"

"Soldier On!"

"Sweating Bullets"

"Trust"

"Conquer Or Die!"

"Dystopia"

"À Tout Le Monde"

"Countdown To Extinction" (with Marty Friedman)

"Tornado Of Souls" (with Marty Friedman)

"Symphony Of Destruction" (with Marty Friedman)

"We'll Be Back"

"Peace Sells"



Encore:



"Holy Wars... The Punishment Due"







