Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 27
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 9
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 9
*BIOHAZARD собираются записать альбом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 27
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

9 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»

25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

3 мар 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty
Показать далее
| - |

|||| 14 июн 2023

Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»



zoom
В новом интервью для Metal Edge бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, как он был уволен Dave'ом Mustaine'ом в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в интернете были опубликованы компрометирующие видеозаписи с участием басиста:

«Я думаю, это было излишне. И это, несомненно, было сделано со злобой и ожесточением, которых я не заслуживаю. Учитывая всё, что я сделал для MEGADETH, и всё, что я терпел на протяжении многих лет, я бы сказал, что всё это было неуместно. И мы обсуждали, как будут происходить изменения, совершенно иначе. То, что произошло, возникло из ниоткуда. Поэтому у меня был выбор: принять это или ответить, на что у меня было полное моральное право. Моя команда сказала: "Если ты хочешь напасть на этого парня, действуй. Мы никогда не видели чего-то настолько неэтичного на всех уровнях. Делай то, что должно". Но я сказал: "Нет. Я просто отсижусь, пусть всё решится само собой, и пусть музыка говорит сама за себя"».

На вопрос, чувствует ли он, что Mustaine'a раздражает музыка, которую Ellefson создаёт в других проектах, таких как DIETH и KINGS OF THRASH, David ответил:

«Да. Я также думаю, что ему ненавистна мысль о том, что я могу добиться успеха вне этой арены. Потому что теперь я могу быть тем, кто помогает создавать музыку, принимать решения и по сути быть главным. В MEGADETH всё было не так, о чём, я думаю, многие уже знают. Но люди любят эту группу из-за музыки, которую мы создали вместе. Эти песни будут жить вечно, несмотря на всё то, что происходило за сценой. Поэтому, когда всё это произошло, я сказал: "У нас великое наследие, но теперь всё кончено. Хочу ли я устроить разборки или позволить музыке говорить за себя?" Я выбрал, чтобы музыка, которую я создаю, говорила сама за себя. И я думаю, что она говорит о многом. Я убежден, что то, что я выпустил после ухода из MEGADETH, так же хорошо или даже лучше, чем всё, что они сделали».

Ellefson добавил, что «фактор раздражения» является причиной, по которой Dave продолжает нападать на него и участника KINGS OF THRASH Jeff'a Young'a через СМИ:

«Это стопроцентная причина, почему так происходит. Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет, что меня очень расстраивало. Я предлагал идеи и пытался помочь, но мои идеи либо отвергались, либо удалялись по факту. Это выглядело очень агрессивно и было обидно — мои заслуги принижали или исключали из процесса. Поэтому я сказал: "Хорошо, я вижу, что здесь происходит". Старая поговорка гласит: "Дети, которые не делятся своими игрушками, не имеют друзей". Поэтому я сказал: "Я возьму свои игрушки и поиграю с кем-нибудь другим". Этому учат в детском саду, но подобное не практикуется в этой группе».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 июн 2023
agugac
Все бабы бляди, кроме любимых, но не до такой же степени. Чего-чего, но такого от басистого Дзюбы я не ожидал. Нашёл кого шантажировать незаменимостью. MEGADETH - это Дейв и только! Остальные таланты по усмотрению старшего...
Like!1

просмотров: 398

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом