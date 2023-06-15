14 июн 2023



Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»



В новом интервью для Metal Edge бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал о том, как он был уволен Dave'ом Mustaine'ом в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в интернете были опубликованы компрометирующие видеозаписи с участием басиста:



«Я думаю, это было излишне. И это, несомненно, было сделано со злобой и ожесточением, которых я не заслуживаю. Учитывая всё, что я сделал для MEGADETH, и всё, что я терпел на протяжении многих лет, я бы сказал, что всё это было неуместно. И мы обсуждали, как будут происходить изменения, совершенно иначе. То, что произошло, возникло из ниоткуда. Поэтому у меня был выбор: принять это или ответить, на что у меня было полное моральное право. Моя команда сказала: "Если ты хочешь напасть на этого парня, действуй. Мы никогда не видели чего-то настолько неэтичного на всех уровнях. Делай то, что должно". Но я сказал: "Нет. Я просто отсижусь, пусть всё решится само собой, и пусть музыка говорит сама за себя"».



На вопрос, чувствует ли он, что Mustaine'a раздражает музыка, которую Ellefson создаёт в других проектах, таких как DIETH и KINGS OF THRASH, David ответил:



«Да. Я также думаю, что ему ненавистна мысль о том, что я могу добиться успеха вне этой арены. Потому что теперь я могу быть тем, кто помогает создавать музыку, принимать решения и по сути быть главным. В MEGADETH всё было не так, о чём, я думаю, многие уже знают. Но люди любят эту группу из-за музыки, которую мы создали вместе. Эти песни будут жить вечно, несмотря на всё то, что происходило за сценой. Поэтому, когда всё это произошло, я сказал: "У нас великое наследие, но теперь всё кончено. Хочу ли я устроить разборки или позволить музыке говорить за себя?" Я выбрал, чтобы музыка, которую я создаю, говорила сама за себя. И я думаю, что она говорит о многом. Я убежден, что то, что я выпустил после ухода из MEGADETH, так же хорошо или даже лучше, чем всё, что они сделали».



Ellefson добавил, что «фактор раздражения» является причиной, по которой Dave продолжает нападать на него и участника KINGS OF THRASH Jeff'a Young'a через СМИ:



«Это стопроцентная причина, почему так происходит. Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет, что меня очень расстраивало. Я предлагал идеи и пытался помочь, но мои идеи либо отвергались, либо удалялись по факту. Это выглядело очень агрессивно и было обидно — мои заслуги принижали или исключали из процесса. Поэтому я сказал: "Хорошо, я вижу, что здесь происходит". Старая поговорка гласит: "Дети, которые не делятся своими игрушками, не имеют друзей". Поэтому я сказал: "Я возьму свои игрушки и поиграю с кем-нибудь другим". Этому учат в детском саду, но подобное не практикуется в этой группе».







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