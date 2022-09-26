сегодня



Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»



В новом интервью радиостанции WSOU 89.5 FM лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, что заставляет его и его коллег по группе сочинять и записывать новую музыку на протяжении 40-летней карьеры группы, на что он ответил:



«Я не знаю. Я думаю, что когда мы исполняем музыку, она дарит нам определённое ощущение. И когда мы видим, как фанаты радуются тому, что мы делаем, это замечательно. Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём. Люди так и норовят двинуться умом. Они такие ранимые. Они готовы плакать по любому поводу, бросать работу, подавать в суд.



Что случилось... Я не понимаю. Ты моргаешь глазами, когда просыпаешься, и тебе кажется, что ты находишься в дурном сне. Что касается меня, я стараюсь всегда быть как можно более открытым с людьми, чтобы они знали: "У Dave'a не нужно спрашивать, что он имеет в виду. Он сам тебе скажет". Я прямой человек.



Я много чего повидал в своей жизни в музыкальной индустрии и всём остальном. И всё сводится к следующему: гастроли — это последний рубеж для музыкантов, потому что пластинки не продаются. У нас всё получилось — нам очень повезло, — но что делать с другими группами, пластинки которых не продаются? Это трудно объяснить. Значит, нужно отправляться в тур. А если у вас нет таких поклонников, как у MEGADETH? И очевидно, что не каждый город хорошо нас встречает, потому что сегодня мы играем в Камдене [в Нью-Джерси], а когда мы играли здесь в прошлый раз, здесь было пятнадцать тысяч человек. Мы играем здесь вместе с FIVE FINGER DEATH PUNCH, и я думаю, что сегодня утром было продано менее пяти тысяч билетов. Я не знаю, что это значит. Я не знаю, хотят ли люди видеть четыре группы. Или они не хотят снова видеть MEGADETH, потому что они видели MEGADETH несколько месяцев назад или в прошлом году. Я просто знаю, что для себя я продолжаю сочинять музыку, потому что она дарит мне приятные ощущения. В моём списке желаний всегда была пара вещей, можете упомянуть, к примеру, Грэмми, которую я получил. Забавно, но теперь, когда у меня есть "Грэмми", она просто лежит на полке с другими наградами. И это похоже на человеческую природу: то, чего у тебя нет, ты хочешь больше всего».







+2 -1



( 1 ) просмотров: 309

