Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 12
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
*Видео с текстом от SODOM 10
*Умер вокалист PILEDRIVER 9
*Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 12
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

22 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»

21 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

20 сен 2022 : 		 Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект

19 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION

18 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о рождении текстов

17 сен 2022 : 		 Новые NFT от MEGADETH

16 сен 2022 : 		 MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"

15 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»

14 сен 2022 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

12 сен 2022 : 		 MEGADETH получили бронзу

10 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать

9 сен 2022 : 		 Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?

8 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет материал MEGADETH

8 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

7 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»

5 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом

2 сен 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

1 сен 2022 : 		 Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

31 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни

30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину

26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»



zoom
В новом интервью радиостанции WSOU 89.5 FM лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, что заставляет его и его коллег по группе сочинять и записывать новую музыку на протяжении 40-летней карьеры группы, на что он ответил:

«Я не знаю. Я думаю, что когда мы исполняем музыку, она дарит нам определённое ощущение. И когда мы видим, как фанаты радуются тому, что мы делаем, это замечательно. Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём. Люди так и норовят двинуться умом. Они такие ранимые. Они готовы плакать по любому поводу, бросать работу, подавать в суд.

Что случилось... Я не понимаю. Ты моргаешь глазами, когда просыпаешься, и тебе кажется, что ты находишься в дурном сне. Что касается меня, я стараюсь всегда быть как можно более открытым с людьми, чтобы они знали: "У Dave'a не нужно спрашивать, что он имеет в виду. Он сам тебе скажет". Я прямой человек.

Я много чего повидал в своей жизни в музыкальной индустрии и всём остальном. И всё сводится к следующему: гастроли — это последний рубеж для музыкантов, потому что пластинки не продаются. У нас всё получилось — нам очень повезло, — но что делать с другими группами, пластинки которых не продаются? Это трудно объяснить. Значит, нужно отправляться в тур. А если у вас нет таких поклонников, как у MEGADETH? И очевидно, что не каждый город хорошо нас встречает, потому что сегодня мы играем в Камдене [в Нью-Джерси], а когда мы играли здесь в прошлый раз, здесь было пятнадцать тысяч человек. Мы играем здесь вместе с FIVE FINGER DEATH PUNCH, и я думаю, что сегодня утром было продано менее пяти тысяч билетов. Я не знаю, что это значит. Я не знаю, хотят ли люди видеть четыре группы. Или они не хотят снова видеть MEGADETH, потому что они видели MEGADETH несколько месяцев назад или в прошлом году. Я просто знаю, что для себя я продолжаю сочинять музыку, потому что она дарит мне приятные ощущения. В моём списке желаний всегда была пара вещей, можете упомянуть, к примеру, Грэмми, которую я получил. Забавно, но теперь, когда у меня есть "Грэмми", она просто лежит на полке с другими наградами. И это похоже на человеческую природу: то, чего у тебя нет, ты хочешь больше всего».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 сен 2022
o
olly71
Ни смотря ни на что У Мегадет до сих пор очень не плохо продаются альбомы и билеты . И судя по всему будут продаваться до конца жизни Мастейна .
Like!1

просмотров: 309

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом