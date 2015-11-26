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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»



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В рамках беседы с "Classic Metal Show" басист MEGADETH David Ellefson обсудил стороннюю деятельность, как то: выпуск линейки кофе, организацию лейбла и прочее. На вопрос о том, был ли связан запуск всего этого с событиями, произошедшими, когда он уходил из группы, он ответил:

«На сто процентов. Честно говоря, как говорится: "Обмани меня один раз — позор тебе, обмани меня дважды — позор мне". Так что если меня поймают со спущенными штанами во второй раз, мне некого винить, кроме меня. И не то чтобы я когда-либо был виноватым, потому что на самом деле я ещё в 2000 году... Я видел проблемы в 2001 году, а к 2002 году группа MEGADETH была распущена — Dave ушёл оттуда по причинам, которые требовали этого, и я всё понял. И вот я сижу и думаю: "О Боже мой! Как я заплачу по ипотеке? Как я это сделаю? У меня молодая семья. Как я всё это сделаю?" Мне некого винить, кроме себя, за то, что я нахожусь в таком положении.

Хорошая новость в том, что Господь даёт. Часть меня сказала: "Слава Богу, всё кончено. И я нуждался в облегчении — мне нужно было отвлечься от этого — по личным причинам. И, может быть, в каком-то смысле Dave распустил MEGADETH, и сделал для меня то, что я не мог сделать для себя, то есть взять перерыв. Я не видел в этом конца, я видел в этом своего рода временный перерыв, который, как показало время, и случился. Даже за те годы, что я был вдали от него, я никогда не чувствовал, что всё кончено. Я чувствовал, что это всего лишь разлука между эпохами, в которую мне нужно было развиваться. Я думаю, что я вернулся в MEGADETH в 2010 году гораздо более сильным человеком, более сильным исполнителем, певцом, басистом, автором, — всё, что мне нужно было сделать за эти, я думаю, семь [или] восемь лет, что бы это ни было, я сделал. И имейте в виду, что MEGADETH не существовали в течение пары этих лет, так что на самом деле только около пяти лет я не принимал участия в группе.

Самой страшной вещью было думать: "Кто я? Что мне делать? Что со мной будет?" Это вроде как три основных вопроса. И оказалось, что обо всём позаботились. Я не собираюсь врать и я не хочу, чтобы это звучало как в религиозном шоу, но я обозначил G.O.D. — хорошее правильное направление — как постулат № 1. Оставайся привязанным к Господу, и он обеспечит всё, что нужно. И конечно, мои счета были оплачены. Я зарабатывал часть тех денег, которые были в MEGADETH, но каким-то образом счета были оплачены. Это что-то вроде хлеба и рыбы — это просто появилось. И я получил работу с Пиви [в отделе по связям с артистами]. Я учился в колледже. Я получил диплом. Потому что теперь я заметил, что не являясь рок-звездой и работая как бы в корпоративном мире, несмотря на то, что я работал просто подрядчиком и меня в основном нанимали благодаря телефонной книге и моим контактам в этом бизнесе, я понял, что если я когда-нибудь захочу сделать какой-нибудь другой побочный ход в этом деле, то, наверное, мне нужно будет отметиться галочкой, что да — я учился в колледже. И вот я сделал это — я поступил и сделал это. А потом внезапно начали происходить эти музыкальные события — F5; у меня была небольшая кавер-группа под названием HAIL! с кое-какими известными чуваками. Мы делали все эти разные вещи... Я сохранял веру, и я остался верен простому: заботился о своей семье, заботился о первоочередных вещах, делал это, и внезапно все музыкальные дела начали возвращаться. Потому что я был готов уйти от всего этого. Я не хотел, но я подумал: "Может быть, настало время стать большим мальчиком". Мне уже за 30. Может быть, мне нужно бросить гитару, повзрослеть, постричься и стать настоящим парнем. И правда в том, что, опять же, каким-то образом Господь вернул мне это. И следующее, что вы знаете, — я начал играть всё больше и больше; я играл с разными людьми; это расширило мои горизонты... Так что когда я вернулся в MEGADETH, я вдруг стал гораздо лучшим членом, чем был раньше, потому что изначально у меня была только одна группа в течение 20 лет, и я полагаю, что всегда была какая-то часть меня, которая хотела выйти и попробовать что-нибудь другое. Но это и забавно — вот я нахожусь в этой известной мультиплатиновой, номинированной на "Грэмми" группе, не уверенной в том, что я смогу уйти и поиграть с другими людьми. И вот наконец однажды Господь снял меня с цепи и сказал: "Ну, я забираю твой дом" — не буквально мой дом — но: "Я вроде как забираю у тебя дом MEGADETH, и я собираюсь заставить тебя уйти, и ты должен будешь доверять мне". Опять же, это что-то из серий библейской истории».

DAVID ELLEFSON Says He Was





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Flashback


9 дек 2020, 14:13		Похоже, ипотека мотивирует любовь к господу и Мастейну.

Zoran9999


9 дек 2020, 14:39		А как же!

НELLECTOR


9 дек 2020, 14:40		"Ипотека в подмосковье, я иду и плачу кровью")

Svarg_1349


9 дек 2020, 15:28		За сорок метров в ебенях, полжизни в кандалах.

Svarg_1349


9 дек 2020, 15:29		Перед зеркалом стою один и повторяю, я примерный гражданин!


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