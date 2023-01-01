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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 62
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Megadeth

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3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

9 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»

25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

3 мар 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty

28 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH

27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

22 фев 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

20 фев 2023 : 		 Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху

20 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал

14 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH

12 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок

9 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»

8 фев 2023 : 		 MEGADETH кинули автора обложки?

8 фев 2023 : 		 Стрим от MEGADETH

9 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»

30 дек 2022 : 		 Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"

30 дек 2022 : 		 Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"
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|||| сегодня

MEGADETH открыли тур по Канаде



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Профессор джи-джитсу Reggie Almeida опубликовал видео с первого канадского концерта турне MEGADETH "Crush The World", состоявшегося 28 апреля в Abbotsford Centre, Abbotsford, British Columbia, Canada.

Сет-лист:

01. Hangar 18
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Angry Again
04. She-Wolf
05. Sweating Bullets
06. Conquer Or Die!
07. A Tout Le Monde
08. Trust
09. Tornado Of Souls
10. We'll Be Back
11. Symphony Of Destruction
12. Peace Sells
13. Mechanix
14. Holy Wars... The Punishment Due




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