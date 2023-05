сегодня



MEGADETH открыли тур по Канаде



Профессор джи-джитсу Reggie Almeida опубликовал видео с первого канадского концерта турне MEGADETH "Crush The World", состоявшегося 28 апреля в Abbotsford Centre, Abbotsford, British Columbia, Canada.



Сет-лист:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Angry Again

04. She-Wolf

05. Sweating Bullets

06. Conquer Or Die!

07. A Tout Le Monde

08. Trust

09. Tornado Of Souls

10. We'll Be Back

11. Symphony Of Destruction

12. Peace Sells

13. Mechanix

14. Holy Wars... The Punishment Due







