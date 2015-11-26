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Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем интервью рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:



«Думаю, что мы бы уже давно всё закончили, если бы у меня не нашли рак. Я не знал, что у меня, я просто старался добраться из точки А в точку Б и не понимал, почему так больно. А потом узнал, и сейчас я очень рад. Я искренне воодушевлён тем, каким получается пластинка в плане вокала после того, как они убрали это инородное тело, вторгшееся в мою вокальную шкатулку!»











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