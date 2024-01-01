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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 22
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Megadeth

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GUS G. о пробах в MEGADETH



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GUS G. в недавнем интервью подтвердил, что к нему приценивались в 2014, чтобы позвать в MEGADETH:

«Мне позвонил тогдашний басист MEGADETH Dave Ellefson и сказал, что Chris [Broderick] уходит и они ищут кого-то на его место. Он сказал: "Я знаю, что ты сейчас с Ozzy и выполняешь его поручения". Так что я не знаю, была ли роль David'a Ellefson'a именно в подборе гитаристов, разговорах с людьми и поиске свободных исполнителей. Может быть, так оно и было; но все это было только на ранних стадиях. Я никогда не общался с менеджментом; я просто поговорил с Ellefson'ом напрямую, потому что я уже был с ним в приятельских отношениях. И я как раз готовился к южноамериканскому туру с Ozzy, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD, туру "Monsters Of Rock", и пошли разговоры о чем-то еще. И я сказал: "Я люблю MEGADETH. Я ваш большой фанат. Но это, наверное, будет противоречить идее, если разговоры будут продолжаться и все такое". Я не думаю, что морально я был готов бросить все и заняться MEGADETH. Так что это было обсуждение, которое, по сути, ни к чему не привело. И он знал, да».

На вопрос о том, обращались ли к нему MEGADETH в прошлом году, когда из группы ушел Kiko Loureiro и им снова понадобилась замена гитаристу, он ответил:

«Вообще-то я немного поговорил с Kiko, и у него уже был на примете Teemu [Mäntysaari]. И он спросил меня: "Слушай, а у тебя есть виза и все такое, на случай каких-то проблем?". Я думаю, они искали кого-то, кто мог бы стать чем-то вроде запасного варианта на случай, если не получится с основным, визы не будет, или проблемы с паспортом. И я ответил ему: "У меня нет визы, нет. Не в данный момент". Кажется, у меня были запланированы другие концерты, и, полагаю, Teemu уже был принят. Но, да, мы с Kiko дружим уже очень, очень давно — почти 20 лет. И я полагаю, что он сам и нашел парня, который и должен был его заменить, который, кстати, просто великолепен!»

Он также рассказал о том, как в 2019 году ему предложили пройти прослушивание в MACHINE HEAD в качестве замены Phil'a:

«Мне нравятся MACHINE HEAD, должен сказать. Это чертовски крутая группа. Я знаю Robb [Flynn, фронтмен MACHINE HEAD] и Phil, а также всех ребят — не очень хорошо, но мы встречались пару раз и тусовались вместе, и они очень крутые.

Я думаю, что вся эта история возникла из-за того, что MACHINE HEAD собирались приехать в Грецию и выступить с концертом, у них был запланирован тур", - объясняет он. "Мы говорили о том, что, может быть, выйдем на сцену и сыграем пару песен — каверы или что-то еще. А потом, я не знаю, обсуждение перешло в русло "Как насчет того, чтобы отправиться в тур?.

Но, да, подошло бы это? Я не уверен. Я не трэш-гитарист. И опять же, я был в совершенно другой фазе своей жизни. Я готовился к работе с FIREWIND и все такое. И я думаю, что через несколько месяцев после этого мир все равно закрылся; все было отменено из-за пандемии».




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