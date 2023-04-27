сегодня



Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»



Dave Mustaine в интервью перед выступлениями в Японии похвалил нынешний состав MEGADETH:



«Я думаю, что именно сейчас, не отнимая ничего у кого-либо из прошлых участников, мы лучше всего подходим друг другу. Я не говорю, что кто-то лучше другого, потому что все мы очень хорошие музыканты, и все мы прекрасные люди, но я знаю, что сыгранность очень важна. И то, что мы хотим сделать, более совпадает, чем с другими составами, которые у нас были. Всегда найдётся кто-то, кто хочет чего-то другого. Не так с нами четырьмя. Мы действительно хотим играть, развлекать и быть самой великой металл-группой в истории».







+3 -0



( 8 ) просмотров: 1077

