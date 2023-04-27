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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 20
*Новое видео METALLICA 15
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Megadeth

*



27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

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12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

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23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

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12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

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28 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH

27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

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12 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок

9 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»

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8 фев 2023 : 		 Стрим от MEGADETH

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|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»



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Dave Mustaine в интервью перед выступлениями в Японии похвалил нынешний состав MEGADETH:

«Я думаю, что именно сейчас, не отнимая ничего у кого-либо из прошлых участников, мы лучше всего подходим друг другу. Я не говорю, что кто-то лучше другого, потому что все мы очень хорошие музыканты, и все мы прекрасные люди, но я знаю, что сыгранность очень важна. И то, что мы хотим сделать, более совпадает, чем с другими составами, которые у нас были. Всегда найдётся кто-то, кто хочет чего-то другого. Не так с нами четырьмя. Мы действительно хотим играть, развлекать и быть самой великой металл-группой в истории».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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27 апр 2023
G
Gleb Monster
кто вы-то? кто вы?!
27 апр 2023
rassol
Gleb Monster, мы, Николай Вторый!
27 апр 2023
E
Equitant
"...и быть самой великой металл-группой в истории"
Прочтя это заявление где-то ухмыльнулся один хитрый датчанин :D
27 апр 2023
S
Shurrick
"быть самой великой металл-группой в истории"
Как хорошо, когда спустя более 40 лет на метал-арене человеку ещё есть чего хотеть и к чему стремиться ;)
Like!1
27 апр 2023
B
BlackHat
Не понимаю как я раньше это слушал
27 апр 2023
R
Rutger
Текущий состав хочет только одного - быть подальше от Рыжего и поближе к кассе
Like!1
27 апр 2023
o
olly71
Совсем в брюзжащего старика превратился . А какие задорные и остроумные были у него интервью в 1980е и какие филосовски - рассудительные в 1990е. А сейчас глубоко уставший от всего старик по кругу мелет какую то чушь .
27 апр 2023
Terror Zone
к твоему великому сожалению, на эту роль уже есть группа. И она тоже начинается на "М" и ты в ней тоже играл.

просмотров: 1077

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