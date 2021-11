сегодня



Концертное видео MEGADETH



MEGADETH 26 ноября выпустят новый концертный релиз, "A Night In Buenos Aires", съемки которого проходили в Аргентине в 2005 году.



Трек-лист:



01. Blackmail The Universe



02. Set The World Afire



03. Wake Up Dead



04. In My Darkest Hour



05. She-Wolf



06. Reckoning Day



07. À Toute Le Monde



08. Hangar 18



09. Return To Hangar



10. I'll Be There



11. Tornado Of Souls



12. Trust



13. Something That I'm Not



14. Kick The Chair



15. Coming Home (To Argentina)



16. Symphony Of Destruction



17. Peace Sells



18. Holy Wars...The Punishment Due



19. Symphony Of Destruction (Alternate Version)



















