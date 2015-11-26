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Megadeth

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4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»
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|||| сегодня

Концертное видео MEGADETH



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MEGADETH 26 ноября выпустят новый концертный релиз, "A Night In Buenos Aires", съемки которого проходили в Аргентине в 2005 году.

Трек-лист:

01. Blackmail The Universe

02. Set The World Afire

03. Wake Up Dead

04. In My Darkest Hour

05. She-Wolf

06. Reckoning Day

07. À Toute Le Monde

08. Hangar 18

09. Return To Hangar

10. I'll Be There

11. Tornado Of Souls

12. Trust

13. Something That I'm Not

14. Kick The Chair

15. Coming Home (To Argentina)

16. Symphony Of Destruction

17. Peace Sells

18. Holy Wars...The Punishment Due

19. Symphony Of Destruction (Alternate Version)

MEGADETH To Release 'A Night In Buenos Aires' Multimedia Concert Extravaganza From 2005








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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Snayals


4 ноя 2021, 17:14		Да выпусти ты уже альбом новый, собака рыжая

Санчез


4 ноя 2021, 17:19		Да выпусти ты уже альбом новый, собака рыжая (+1)

Darkside.ru Member

Blindman


4 ноя 2021, 17:22		еще не все отполировано

thoxic_ololost


4 ноя 2021, 17:33		я не понял - а кто на басу то?

Санчез


4 ноя 2021, 17:38		thoxic_ololost, ЕВРЕЙ из киссов))))

Rutger


4 ноя 2021, 18:05		CD-версия - худший по звуку концерник не только у Меги, но и ваще.
Так упороть изначально драйвовое шоу надо было умудриться, но это в стиле Рыжего

olly71


4 ноя 2021, 18:22		Они сейчас выпускают аудио версию ДВД вышедшего 15 лет назад ? На хера ? Для кого ?

Санчез


4 ноя 2021, 18:27		olly71, а ведь кто то купит или закажет

father


4 ноя 2021, 19:08		У меня этот DVD с такой же облогой дома на диске лежит уже лет 15, это точно именно его опять выпускают?

Darkside.ru Member

Blindman


4 ноя 2021, 20:53		так теперь винилки/сдшечки и целый блюрейко


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