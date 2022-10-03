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Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом



В новом интервью Vinyl Writer Music лидер MEGADETH Dave Mustaine заявил, что он «втайне надеялся, что настанет день», когда он сможет снова сочинять музыку со своим бывшим коллегой по группе METALLICA James'ом Hetfield'ом:



«Я считаю, что мир действительно хочет, чтобы мы это сделали, и я думаю, что существует большая вероятность того, что это произойдёт в будущем.



Я думаю, возможно, однажды James придёт в себя, и мы с ним снова сможем сделать что-то вместе. Это одна из тех вещей, которые всегда заставляли меня двигаться вперёд. Я думаю, это было бы полезно для MEGADETH, это может быть полезно и для METALLICA».







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