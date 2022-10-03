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Megadeth

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Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом



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В новом интервью Vinyl Writer Music лидер MEGADETH Dave Mustaine заявил, что он «втайне надеялся, что настанет день», когда он сможет снова сочинять музыку со своим бывшим коллегой по группе METALLICA James'ом Hetfield'ом:

«Я считаю, что мир действительно хочет, чтобы мы это сделали, и я думаю, что существует большая вероятность того, что это произойдёт в будущем.

Я думаю, возможно, однажды James придёт в себя, и мы с ним снова сможем сделать что-то вместе. Это одна из тех вещей, которые всегда заставляли меня двигаться вперёд. Я думаю, это было бы полезно для MEGADETH, это может быть полезно и для METALLICA».




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3 окт 2022
F
Fo0x
Тяжело жить, когда у тебя 40 лет свербит не переставая
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3 окт 2022
o
olly71
Fo0x, он сверх успешный музыкант с мировым именем и до сих пор очень востребованный . Владелец крутой группы и не маленькой фирмы с доходом в десятки миллионов долларов . Он заработал на своём таланте столько что ты даже представить не можешь а не то что повторить а чего добился ты если считаешь что у него тяжёлая жизнь и он кому то завидует ? )))))))) Похоже дружок это ты ему жутко завидуешь и это очень смешно . А он просто сказал что ему интересно поработать с кем то ...
Like!1
3 окт 2022
Alias
Несчастный человек с Мегакомплексом неполноценности. Уже 40 лет никак не попустит. Какое самоунижение (((
  Dislike!1

просмотров: 379

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