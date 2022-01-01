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CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH



В новом интервью шведскому сайту RockSverige.se Chris Broderick, ныне играющий в IN FLAMES, ответил на вопрос, чему он научился за период, когда был лид-гитаристом MEGADETH:



«Я многое вынес из этого опыта, потому что это действительно показало мне, что в музыке есть гораздо больше, чем просто музыка, которую я одновременно и ценил, и ненавидел. До этого я был просто музыкантом. Я думал: "Я гитарист и играю на гитаре". А когда я присоединился к MEGADETH и попал в этот лагерь, это показало мне, насколько люди интересуются твоей личностью и тем, кто ты есть, и это меня шокировало. Как ты себя преподносишь и тому подобное. Так что это один из самых важных уроков, которые я вынес из своего пребывания в MEGADETH».







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