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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Megadeth

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22 дек 2022 : 		 CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH

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CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH



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В новом интервью шведскому сайту RockSverige.se Chris Broderick, ныне играющий в IN FLAMES, ответил на вопрос, чему он научился за период, когда был лид-гитаристом MEGADETH:

«Я многое вынес из этого опыта, потому что это действительно показало мне, что в музыке есть гораздо больше, чем просто музыка, которую я одновременно и ценил, и ненавидел. До этого я был просто музыкантом. Я думал: "Я гитарист и играю на гитаре". А когда я присоединился к MEGADETH и попал в этот лагерь, это показало мне, насколько люди интересуются твоей личностью и тем, кто ты есть, и это меня шокировало. Как ты себя преподносишь и тому подобное. Так что это один из самых важных уроков, которые я вынес из своего пребывания в MEGADETH».




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