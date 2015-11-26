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Megadeth

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20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

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21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

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3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH
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Лидер MEGADETH заработал новый пояс



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По сообщению Jiu-Jitsu Times, лидер MEGADETH получил пурпурный пояс по джиу-джитсу.

Пурпурный пояс: как правило, на этой стадии студент начинает представлять на ковре настоящую опасность. По сути (хотя это чисто теоретически) пурпур уже обладает достаточными знаниями, чтобы засабмитить (заставить сдаться) даже обладателя чёрного пояса. IBJJF рекомендует не давать следующий пояс по джиу-джитсу, пока студент не побудет пурпуром порядка 1.5 года. Стоит упомянуть, что это низший пояс, который может иметь инструктор по бразильскому джиу-джитсу.

Далее идут коричневый, чёрный, красно-чёрный или коралловый, красно-белый и красный пояса.

Reggie Almeida, глава Gracie Barra Spring Hill, Tennessee, написал:

«После двух лет с голубым поясом и серьёзных тренировок со многими взлётами и падениями я с удовольствием вручаю мистеру @davemustaine его заслуженный пурпурный пояс! Поздравляю, пацан!!!»

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


20 янв 2021, 13:32		Мастейн, теперь еще раз может Хэтфилды пызды дать)))00)0)

гладиатор


20 янв 2021, 13:45		Тренер высокий, Дейв-то не маленький, а этот его на полголовы выше

Red One


20 янв 2021, 14:23		кто о чём, а задроты о пыздюлях

SanAndreas


20 янв 2021, 14:26		У меня Мастейн вызывает чувство глубокого уважения.Берет от жизни все.

olly71


20 янв 2021, 15:39		Ну возможно это действительно самое необходимое чем может заниматься 60 летний переболевший раком бывший наркоман.


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