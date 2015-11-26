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Лидер MEGADETH заработал новый пояс



По сообщению Jiu-Jitsu Times, лидер MEGADETH получил пурпурный пояс по джиу-джитсу.



Пурпурный пояс: как правило, на этой стадии студент начинает представлять на ковре настоящую опасность. По сути (хотя это чисто теоретически) пурпур уже обладает достаточными знаниями, чтобы засабмитить (заставить сдаться) даже обладателя чёрного пояса. IBJJF рекомендует не давать следующий пояс по джиу-джитсу, пока студент не побудет пурпуром порядка 1.5 года. Стоит упомянуть, что это низший пояс, который может иметь инструктор по бразильскому джиу-джитсу.



Далее идут коричневый, чёрный, красно-чёрный или коралловый, красно-белый и красный пояса.



Reggie Almeida, глава Gracie Barra Spring Hill, Tennessee, написал:



«После двух лет с голубым поясом и серьёзных тренировок со многими взлётами и падениями я с удовольствием вручаю мистеру @davemustaine его заслуженный пурпурный пояс! Поздравляю, пацан!!!»













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