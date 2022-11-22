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Megadeth

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Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать



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В новом интервью Грегу Прато из Songfacts Dave Mustaine высказался о возможности дальнейших выступлений «большой четвёрки»:

«Я думаю, что настало время для ребят из METALLICA сделать шаг вперёд и всем нам начать последний раунд, посмотреть, сможем ли мы заставить SLAYER выйти на сцену снова и дать концерты "Большой четвёрки", передав факел новой "Большой четвёрке". Кто это будет — ещё предстоит выяснить.
Я думаю, что было бы символично и очень круто, если бы мы сделали что-то в Лос-Анджелесском Колизее, даже если это будет одно шоу. SLAYER родом из Лос-Анджелеса, так что им, наверное, было бы удобнее возвращаться домой по вечерам. Я лично надеялся на это уже давно, и я всё время спрашиваю, спрашиваю и спрашиваю. Но они никак не реагируют. Но это их дело».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 ноя 2022
gravitgroove
К тому моменту, когда это может произойти, могут начаться другие дела у старины Дэйва, с учетом того, что с ним было не так давно. Кингу, и тем более Тому, теперь пришлось бы заплатить больше, чем до распада (так же люди хотят видеть Ломбардо, который тоже любит, чтобы по-честному). Проще им будет эту щель замазать Exodus’ом.
22 ноя 2022
R
Rutger
Чего это вдруг? Помнится, ворчал, что не понравился ему формат "Металлика и друзья", доминирование одной группы, что это не четверка и т.п.
22 ноя 2022
father
Для этого кое-кто не должен был так много пиздеть
22 ноя 2022
o
olly71
Как тогда язвительно заметил Ларсёнок * 80% народу которые пришли на шоу БИГ 4 пришли из за Металлики а деньги делили на четверых поровну * ... Так что Металлика на эту афёру больше ни за что не подпишется а Слеер ни за что не возродится . Остаётся Меге с Антраксом поехать в совместное турне .

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