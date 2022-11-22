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Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать



В новом интервью Грегу Прато из Songfacts Dave Mustaine высказался о возможности дальнейших выступлений «большой четвёрки»:



«Я думаю, что настало время для ребят из METALLICA сделать шаг вперёд и всем нам начать последний раунд, посмотреть, сможем ли мы заставить SLAYER выйти на сцену снова и дать концерты "Большой четвёрки", передав факел новой "Большой четвёрке". Кто это будет — ещё предстоит выяснить.

Я думаю, что было бы символично и очень круто, если бы мы сделали что-то в Лос-Анджелесском Колизее, даже если это будет одно шоу. SLAYER родом из Лос-Анджелеса, так что им, наверное, было бы удобнее возвращаться домой по вечерам. Я лично надеялся на это уже давно, и я всё время спрашиваю, спрашиваю и спрашиваю. Но они никак не реагируют. Но это их дело».







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