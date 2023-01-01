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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 33
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
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Megadeth

*



3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH

19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным

26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»
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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken



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Профессиональное видео выступления MARTY FRIEDMAN и MEGADETH в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.




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