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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 40
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 15
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
*Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничен... 6
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Megadeth

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6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

28 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»

24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH

10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington

5 май 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»

3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

25 апр 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

14 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»

13 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH

12 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»

12 апр 2022 : 		 MEGADETH будут искать новых пивоваров

11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

5 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме

4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

31 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH назвал имя басиста
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|||| сегодня

MEGADETH о концертах в Европе



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MEGADETH опубликовали ролик, рассказывающий как для группы прошли выступления в Германии.




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