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Megadeth

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2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH

20 май 2020 : 		 Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH

17 май 2020 : 		 DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH

16 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»

13 май 2020 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

8 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH записывает вокал

7 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH на карантине

3 май 2020 : 		 Басист MEGADETH о пандемии и термине "Megadeath"

2 май 2020 : 		 Видео с выступления MEGADETH

30 апр 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Я узнал о смерти Клиффа крайне отстойным образом»

29 апр 2020 : 		 Басист MEGADETH: «"Rust In Peace" всё поменял, до него мы торчали как проклятые»

28 апр 2020 : 		 Редкие съёмки с участием Ника Менцы

21 апр 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Приступим к записи как только сможем»

19 апр 2020 : 		 За подписанную MEGADETH гитару выручили более 6 000 долларов
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|||| сегодня

Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле



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Ранее анонсированный тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES начнется в июле следующего года:

July 09 - Detroit, MI @ DTE Energy Music Theatre

July 10 - Mt. Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino

July 11 - Toronto, ONT @ Budweiser Stage

July 13 - Burgettstown, PA @ S&T Bank Music Park

July 14 - Cincinnati, OH @ PNC Pavilion

July 16 - Bristow, VA @ Jiffy Lube Live

July 17 - Charlotte, NC @ PNC Pavilion

July 18 - Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheater

July 20 - Boston, MA @ Rockland Trust Bank Pavilion

July 21 - Wantagh, NY @ Northwell Health at Jones Beach

July 23 - Darien Center, NY @ Darien Lake PAC

July 24 - Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

July 26 - Camden, NJ @ BB&T Paivlion

July 27 - Cleveland, OH @ Jacobs Pavilion at Nautica

July 28 - Indianapolis, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center

July 30 - Laval, QC @ Place Bell

July 31 - Quebec City, QC @ Videotron Centre

Aug. 03 - Green Bay, WI @ Resch Center

Aug. 04 - Minneapolis, MN @ The Armory

Aug. 06 - Chicago, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre

Aug. 07 - Kansas City, MO @ Spring Center

Aug. 08 - Rogers, AR @ Walmart Amp

Aug. 10 - St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre

Aug. 11 - Nashville, TN @ Nashville Municipal Auditorium

Aug. 12 - Atlanta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre

Aug. 14 - W. Palm Beach, FL @ iTHINK Financial Amphitheatre

Aug. 18 - Corpus Christi, TX @ American Bank Center Selena Auditorium

Aug. 20 - Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater

Aug. 21 - Irving, TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory

Aug. 22 - Houston, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion

Aug. 24 - El Paso, TX @ Don Haskins Center

Aug. 25 - Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater

Aug. 27 - Denver, CO. @ Pepsi Center

Aug. 29 - Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre

Aug. 31 - Reno, NV @ Reno Events Center

Sep. 01 - Irvine, CA @ FivePoint Amphitheater

Sep. 02 - Concord, CA @ Concord Pavilion

Sep. 04 - Portland, OR @ Moda Center

Sep. 05 - Auburn, WA @ White River Amphitheatre

Sep. 07 - Pocatello, ID @ Portneuf Health Trust Amphitheatre

Sep. 08 - Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre

Sep. 10 - Las Vegas, NV @ Mandalay Bay Events Center

MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM And IN FLAMES Announce 2021 Dates For 'The Metal Tour Of The Year'




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