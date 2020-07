сегодня



Тур MEGADETH , LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле



Ранее анонсированный тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES начнется в июле следующего года:



July 09 - Detroit, MI @ DTE Energy Music Theatre



July 10 - Mt. Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino



July 11 - Toronto, ONT @ Budweiser Stage



July 13 - Burgettstown, PA @ S&T Bank Music Park



July 14 - Cincinnati, OH @ PNC Pavilion



July 16 - Bristow, VA @ Jiffy Lube Live



July 17 - Charlotte, NC @ PNC Pavilion



July 18 - Raleigh, NC @ Red Hat Amphitheater



July 20 - Boston, MA @ Rockland Trust Bank Pavilion



July 21 - Wantagh, NY @ Northwell Health at Jones Beach



July 23 - Darien Center, NY @ Darien Lake PAC



July 24 - Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center



July 26 - Camden, NJ @ BB&T Paivlion



July 27 - Cleveland, OH @ Jacobs Pavilion at Nautica



July 28 - Indianapolis, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center



July 30 - Laval, QC @ Place Bell



July 31 - Quebec City, QC @ Videotron Centre



Aug. 03 - Green Bay, WI @ Resch Center



Aug. 04 - Minneapolis, MN @ The Armory



Aug. 06 - Chicago, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre



Aug. 07 - Kansas City, MO @ Spring Center



Aug. 08 - Rogers, AR @ Walmart Amp



Aug. 10 - St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre



Aug. 11 - Nashville, TN @ Nashville Municipal Auditorium



Aug. 12 - Atlanta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre



Aug. 14 - W. Palm Beach, FL @ iTHINK Financial Amphitheatre



Aug. 18 - Corpus Christi, TX @ American Bank Center Selena Auditorium



Aug. 20 - Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater



Aug. 21 - Irving, TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory



Aug. 22 - Houston, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion



Aug. 24 - El Paso, TX @ Don Haskins Center



Aug. 25 - Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater



Aug. 27 - Denver, CO. @ Pepsi Center



Aug. 29 - Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre



Aug. 31 - Reno, NV @ Reno Events Center



Sep. 01 - Irvine, CA @ FivePoint Amphitheater



Sep. 02 - Concord, CA @ Concord Pavilion



Sep. 04 - Portland, OR @ Moda Center



Sep. 05 - Auburn, WA @ White River Amphitheatre



Sep. 07 - Pocatello, ID @ Portneuf Health Trust Amphitheatre



Sep. 08 - Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre



Sep. 10 - Las Vegas, NV @ Mandalay Bay Events Center











