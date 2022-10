сегодня



DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»



Dave Mustaine в очередной раз заявил, что он является единственным основателем MEGADETH. Гитарист/вокалист дал этот комментарий в интервью LifeMinute, посвящённом продвижению нового альбома группы "The Sick, The Dying... And The Dead!". Рассуждая о звучании MEGADETH, 61-летний музыкант сказал:



«Существует ошибочное мнение, что MEGADETH основали два человека. Я был основателем, я был один с самого начала. До этого был басист, который просто ушёл. Так что это было моё видение. Когда меня выгнали из METALLICA, никого больше не было со мной в автобусе, когда я возвращался домой».







+3 -2



( 1 ) просмотров: 406