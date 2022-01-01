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*Новое видео CREMATORY 14
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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Megadeth

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Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo



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Dave Mustaine признался, что он рад возвращению James'a LoMenzo в состав коллектива:

«Я в восторге. Я считаю, что он потрясающий человек, и круто, что он в MEGADETH. Он был таким, когда мы попробовали в первый раз. И по каким-то причинам, которые происходят, всё случилось, и мы взяли небольшую паузу от совместных выступлений. И когда всё случилось так, как случилось, для меня стало очевидно, что мне нужен суперклассный басист, который пришёл бы и записал все треки и выучил их за относительно короткое время, потому что мы уже были в студии, так что мне нужно было найти кого-то, кто реально мог бы сделать всё это. А я ещё не определился с кандидатурой James'a. В итоге я попросил суперлегендарного басиста в металлическом сообществе — Steve'а DiGiorgio. Я спросил его, не согласится ли он принять участие в записи [предстоящего альбома MEGADETH] и помочь мне закончить запись и сделать басовые партии. Он приехал, и было просто замечательно услышать его интерпретацию моих песен и того, что мы с Kiko [Loureiro, гитаристом MEGADETH] и Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH] начали сочинять вместе; мы начали по-настоящему развивать нашу химию. И мне это нравится, потому что в работе Dirk'а и его сочинительстве есть элементы, которые, несомненно, очень напоминают мне [покойного барабанщика MEGADETH] Гарa [Самуэльсона]. Но он также очень хороший ритм-гитарист, и это очень напоминает мне об эпохе "Peace Sells". Потому что каждый из ребят вырос в разные эпохи MEGADETH, так что у каждого из них есть свой MEGADETH. Например, Chris Adler [бывший барабанщик LAMB OF GOD, игравший на альбоме MEGADETH 2016 года "Dystopia"] как-то сказал мне: "Это мой MEGADETH"».

DAVE MUSTAINE Is




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
4 апр 2022, 17:35
Старая песня: актуальный барабанщик напоминает Гара, только круче, актуальный гитарист это как Марти, только круче. Ломенцо выперли на мороз из-за того, что было выгодно вернуть оригинального басиста для ностальгических концертов большой четвёрки, теперь же Дэйв счастлив, что Ломенцо с ними. Ах, волшебная сила бабла:)


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