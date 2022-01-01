сегодня



Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo



Dave Mustaine признался, что он рад возвращению James'a LoMenzo в состав коллектива:



«Я в восторге. Я считаю, что он потрясающий человек, и круто, что он в MEGADETH. Он был таким, когда мы попробовали в первый раз. И по каким-то причинам, которые происходят, всё случилось, и мы взяли небольшую паузу от совместных выступлений. И когда всё случилось так, как случилось, для меня стало очевидно, что мне нужен суперклассный басист, который пришёл бы и записал все треки и выучил их за относительно короткое время, потому что мы уже были в студии, так что мне нужно было найти кого-то, кто реально мог бы сделать всё это. А я ещё не определился с кандидатурой James'a. В итоге я попросил суперлегендарного басиста в металлическом сообществе — Steve'а DiGiorgio. Я спросил его, не согласится ли он принять участие в записи [предстоящего альбома MEGADETH] и помочь мне закончить запись и сделать басовые партии. Он приехал, и было просто замечательно услышать его интерпретацию моих песен и того, что мы с Kiko [Loureiro, гитаристом MEGADETH] и Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH] начали сочинять вместе; мы начали по-настоящему развивать нашу химию. И мне это нравится, потому что в работе Dirk'а и его сочинительстве есть элементы, которые, несомненно, очень напоминают мне [покойного барабанщика MEGADETH] Гарa [Самуэльсона]. Но он также очень хороший ритм-гитарист, и это очень напоминает мне об эпохе "Peace Sells". Потому что каждый из ребят вырос в разные эпохи MEGADETH, так что у каждого из них есть свой MEGADETH. Например, Chris Adler [бывший барабанщик LAMB OF GOD, игравший на альбоме MEGADETH 2016 года "Dystopia"] как-то сказал мне: "Это мой MEGADETH"».







+2 -3



( 1 ) просмотров: 955

