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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 25
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
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Megadeth

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21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH
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Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом



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В новом интервью программе AXS TV "At Home And Social" Dave Mustaine сказал, что сейчас «наступил один из моментов, которыми он гордится» в своей карьере, не только из-за выхода 16-го студийного альбома MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", но и потому, что группа «успешно выполнила свои обязательства» по всем своим контрактам:

«Мы сдали наш последний альбом на Universal, поэтому мы выполнили обязательства по этому контракту и сделали всё, что в него входило. То же самое с издательской деятельностью — мы выполнили обязательства по нашему контракту с издательством, доделали и сдали всё, что должны были. Сколько групп на нашем этапе, в нашем статусе добиваются этого? Мало кому это удаётся. Обычно они продлевают контракт или же у них изначально был такой огромный контракт с таким количеством опций, что они никогда не смогут обрести свободу. Я был по-настоящему проницательным бизнесменом и позаботился о том, чтобы у нас наступили хорошие времена как можно скорее».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 сен 2022
m
mohnatiy
Ебать, на этой фотке ему залысину выбрить - и вылитый Радзинский!
Like!2

просмотров: 394

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