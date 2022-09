сегодня



Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом



В новом интервью программе AXS TV "At Home And Social" Dave Mustaine сказал, что сейчас «наступил один из моментов, которыми он гордится» в своей карьере, не только из-за выхода 16-го студийного альбома MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", но и потому, что группа «успешно выполнила свои обязательства» по всем своим контрактам:



«Мы сдали наш последний альбом на Universal, поэтому мы выполнили обязательства по этому контракту и сделали всё, что в него входило. То же самое с издательской деятельностью — мы выполнили обязательства по нашему контракту с издательством, доделали и сдали всё, что должны были. Сколько групп на нашем этапе, в нашем статусе добиваются этого? Мало кому это удаётся. Обычно они продлевают контракт или же у них изначально был такой огромный контракт с таким количеством опций, что они никогда не смогут обрести свободу. Я был по-настоящему проницательным бизнесменом и позаботился о том, чтобы у нас наступили хорошие времена как можно скорее».







