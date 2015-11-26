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MEGADETH отправились в студию



MEGADETH отправились в студию, расположенную в городе Франклин, штат Теннесси, чтобы начать запись своего нового альбома.



Группа опубликовала серию фото из студии, озаглавив их так: «Началось #megadeth16».



Сопродюсером альбома выступает Chris Rakestraw, ранее работавший с коллективом над диском "Dystopia".















It begins #megadeth16 pic.twitter.com/RGk6Otke2X — Megadeth (@Megadeth) May 10, 2019





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