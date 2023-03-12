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Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот



В новом интервью австралийскому изданию Heavy лидера MEGADETH Dave'a Musteine'a спросили, как он компенсирует на сцене тот факт, что, вероятно, он не может исполнять некоторые вещи, которые мог исполнить четыре десятилетия назад. Он ответил:



«Я на самом деле не знаю, что я не могу делать, что делал 40 лет назад. Я думаю, что, пожалуй, единственное, что мне трудно делать, это брать определённые ноты после того, как меня прооперировали и поставили металлическую пластину в позвоночник из-за повреждений шеи.



Удивительно, что после всего произошедшего парень наверху позволяет мне продолжать заниматься любимым делом.



Я не хочу выставлять себя жертвой — я не выношу людей, которые изображают из себя жертву, поэтому я не буду перечислять вам все свои травмы. Но достаточно сказать, что сейчас я чувствую себя прекрасно, и вряд ли есть что-либо, что я не могу сделать.



Я больше не выпрыгну из самолета из-за пластины в шее. Потому что... Возможно, вы в курсе — я стану дедушкой, мой сын [Джастис] станет папой. Помню, когда я узнал, что у нас будет Джастис, я перестал прыгать с парашютом. Это одна из вещей, которыми я больше не занимаюсь.



Если учитывать то, что случилось со мной, — стеноз и сломанную шейную кость, а ещё у меня есть сломанная кость в спине от езды на лошадях, игры в поло... Потому что я не умею играть в поло, и по какой-то глупой причине моя жена убедила меня сделать это. В итоге я получил перелом кости в спине. Вот так. Любовь заставляет делать странные вещи».







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