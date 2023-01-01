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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Megadeth

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18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика

27 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»

26 июн 2023 : 		 Умер бывший барабанщик MEGADETH

25 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"

21 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»

19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

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3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH
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Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»



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Dirk Verbeuren в интервью Knotfest.com ответил на вопрос, считает ли он состояние нынешней металл-сцены, пережившей пандемию, позитивным:

«Да, я так полагаю. Помимо возрождения чувства благодарности за то, что у нас есть, я уверен, что металлическая сцена сейчас находится в отличном состоянии, и есть много молодых групп, которые, как я думаю, добьются успеха, и которые уже начинают добиваться успеха. Я считаю, что такая группа, как GOJIRA, на которой я лично вырос, потому что я много лет жил во Франции и видел её в самом начале, сейчас она достигла определённого уровня и продолжает двигаться вперед. Они только что отыграли на Bercy [Accor Arena] в Париже, что, по сути, является самой большой площадкой. Я к тому, что это очень здорово. Это показывает и им, и другим группам, что металлическая сцена здорова, и у неё ещё всё впереди».




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