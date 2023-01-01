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Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»



Dirk Verbeuren в интервью Knotfest.com ответил на вопрос, считает ли он состояние нынешней металл-сцены, пережившей пандемию, позитивным:



«Да, я так полагаю. Помимо возрождения чувства благодарности за то, что у нас есть, я уверен, что металлическая сцена сейчас находится в отличном состоянии, и есть много молодых групп, которые, как я думаю, добьются успеха, и которые уже начинают добиваться успеха. Я считаю, что такая группа, как GOJIRA, на которой я лично вырос, потому что я много лет жил во Франции и видел её в самом начале, сейчас она достигла определённого уровня и продолжает двигаться вперед. Они только что отыграли на Bercy [Accor Arena] в Париже, что, по сути, является самой большой площадкой. Я к тому, что это очень здорово. Это показывает и им, и другим группам, что металлическая сцена здорова, и у неё ещё всё впереди».







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