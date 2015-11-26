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Megadeth

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Новый рифф от MEGADETH



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine поделился фрагментом нового материала Slay, который окажется на новом альбоме коллектива.

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DAVE MUSTAINE: MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


2 авг 2021, 20:48		Slayer - Psychopathy Red
Testament - Legions of the Dead

Эти риффы с новым, словно родственники.
Но, звучит неплохо. Подождём, пока песня не выйдет целиком.


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