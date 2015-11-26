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Лидер MEGADETH за 150



Лидер MEGADETH Dave Mustaine теперь на Cameo — сервисе, где фанаты могут купить клипы у знаменитостей. Всего за 150 мертвых президентов ЭсЭшЭй Dave будет вашим!













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