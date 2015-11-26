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Megadeth

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3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме
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Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH



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Компания Screaming Butterfly Entertainment из Западной Вирджинии анонсировала "This Was My Life" — документальный фильм без цензуры, посвящённый покойному барабанщику MEGADETH Нику Менце.

"This Was My Life" станет первым фильмом, который увековечит память о наследии Менцы и покажет его жизнь именно такой, какой она была. В пресс-релизе он описывается как «непоколебимое исследование жизни одного из самых успешных трэш-металлических барабанщиков всех времён, одобренное семьёй Менца». С самого детства и до конца жизни, включая настоящее повествование о неоднократных неудачных попытках сбора классического состава "Rust In Peace".

В "This Was My Life" будут представлены редкие и никогда ранее не публиковавшиеся фотографии и видеоматериалы из архивной VHS-коллекции Ника, лично снятые самим Менцой в период с 1988 по 1991 годы. В него войдёт эксклюзивный контент, демонстрирующий работу Ника в студии, личные домашние плёнки, случайное времяпрепровождение и вечеринки с его соратниками по группе, а также другими известными артистами той эпохи, с которыми Ник гастролировал.

Давний личный менеджер Менцы Роберт Болгер сказал:

«Я очень рад работать с Screaming Butterfly Entertainment над официальным документальным фильмом Ника. Существует много опубликованной дезинформации о Нике, которая не является правдой, и я очень рад сообщить правду. Ник любил своих фанатов и всегда говорил, что без фанатов всё это было бы невозможно. Я действительно считаю, что фэны Ника будут наслаждаться этим путешествием по его жизни».

Исполнительный продюсер Холли Моллохан из Screaming Butterfly Entertainment добавила:

«Для режиссёра и как коллеги-металхэда, который глубоко ценит металлическое сообщество, для меня большая честь и радость отправиться в это путешествие вместе со всеми вами».

Late MEGADETH Drummer NICK MENZA: Official Documentary





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


3 дек 2020, 15:24		С удовольствием гляну.

olly71


3 дек 2020, 15:59		Чувак был помешан на инопланетянах и был уверен что они давно живут среди нас любил курнуть травки и нюхнуть коксу и коллекционировал самое разнообразное порно на видео . Интересно это расскажут в самом правдивом фильие о нём ?


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