Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH



Компания Screaming Butterfly Entertainment из Западной Вирджинии анонсировала "This Was My Life" — документальный фильм без цензуры, посвящённый покойному барабанщику MEGADETH Нику Менце.



"This Was My Life" станет первым фильмом, который увековечит память о наследии Менцы и покажет его жизнь именно такой, какой она была. В пресс-релизе он описывается как «непоколебимое исследование жизни одного из самых успешных трэш-металлических барабанщиков всех времён, одобренное семьёй Менца». С самого детства и до конца жизни, включая настоящее повествование о неоднократных неудачных попытках сбора классического состава "Rust In Peace".



В "This Was My Life" будут представлены редкие и никогда ранее не публиковавшиеся фотографии и видеоматериалы из архивной VHS-коллекции Ника, лично снятые самим Менцой в период с 1988 по 1991 годы. В него войдёт эксклюзивный контент, демонстрирующий работу Ника в студии, личные домашние плёнки, случайное времяпрепровождение и вечеринки с его соратниками по группе, а также другими известными артистами той эпохи, с которыми Ник гастролировал.



Давний личный менеджер Менцы Роберт Болгер сказал:



«Я очень рад работать с Screaming Butterfly Entertainment над официальным документальным фильмом Ника. Существует много опубликованной дезинформации о Нике, которая не является правдой, и я очень рад сообщить правду. Ник любил своих фанатов и всегда говорил, что без фанатов всё это было бы невозможно. Я действительно считаю, что фэны Ника будут наслаждаться этим путешествием по его жизни».



Исполнительный продюсер Холли Моллохан из Screaming Butterfly Entertainment добавила:



«Для режиссёра и как коллеги-металхэда, который глубоко ценит металлическое сообщество, для меня большая честь и радость отправиться в это путешествие вместе со всеми вами».













