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Megadeth

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DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом



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В новом интервью Kazagastão (KZG) бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, не надоело ли ему говорить о своей бывшей группе сейчас, спустя два года после увольнения из группы, на что он ответил:

«Нет. На самом деле нет. Я провёл в ней почти 40 лет — в этом году в июне будет 40 лет, как мы с DAve'ом [Мастейном] основали группу. Если я буду проявлять неуважение к этому, то это проявление неуважения ко мне. Это означает, что я неудачник и совершил большую глупость: "Ты идиот, David". А я не идиот. Это было потрясающе. Было сложно? Да. Были ли трудности? Конечно, были. Но помимо этого, естественно, были и большие успехи.

Мне грустно, когда я вижу, как Paul Stanley и Ace Frehley [из KISS] ссорятся. Это мои герои. А сейчас мы уже взрослые мужчины, так что всё по-другому. Но они по-прежнему мои герои. И я даже думаю об этом с нашими фанатами. Они не хотят видеть, как мы ссоримся. Мы их чёртовы герои. Мы изменили их жизни. Мы написали песни, которые помогли им пережить хорошие и плохие времена. Вот почему я не хочу говорить гадости. Были интервьюеры, которые хотели, чтобы я сделал это. Я стараюсь не попадаться на приманку. Я отказался от некоторых интервью с людьми, которые хотели затронуть эту тему. И я сказал: "Мы с Dave'ом не говорим об этом, так что и вы не должны".

Для меня Dave — мой друг, несмотря на наши разногласия и то, через что мы прошли, мы оставались друзьями и в лучшие, и в худшие времена — это как брак, в горе и радости. И хотя мы сейчас не общаемся и не проводим время вместе, правда в том, что мы сделали нечто, что было просто... В общем, словно мы были астронавтами, которые отправились на Луну».




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17 май 2023
гладиатор
Хорошая мина при плохой игре.
Like!1
17 май 2023
WahrandPhain
>Если я буду проявлять неуважение к этому, то это проявление неуважения ко мне.

типичный куколд. нет, я не обижен, все ради детей (песен) тьфу блядь, никакого самоуважения. Правильно, что рыжий выкинул его. Такими тряпками только сапоги чистить.
Like!2  Dislike!2
17 май 2023
o
olly71
2 дня назад рассылка на почту пришла . По 5 баксов предлагает купить медиаторы Мегадетовские . Бизнесмен .....

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