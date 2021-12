сегодня



Первая раскраска MEGADETH



Rock N' Roll Colouring выпустили первую книжку-раскраску MEGADETH, в которую вошли культовые рисунки включая оформление альбомов "Rust In Peace", "Peace Sells… But Who's Buying?" и "Killing Is My Business… And Business Is Good!"

















