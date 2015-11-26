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Megadeth

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Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»



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Бывший продюсер MEGADETH Max Norman, работавший над пластинками "Rust In Peace", "Countdown To Extinction" и "Youthanasia", ответил на вопрос о том, что думает относительно дзюба-акции бывшего басиста и просто пастора David'a Ellefson'a:

«Первое, что я могу сказать: моя девушка прислала мне ссылку на это видео. И я не знал что там, но теперь я не могу это развидеть. Вот в чём проблема.

Мне жаль David'а. Послушайте, он совершил ошибку. Это был глупый поступок. Мне жаль его. Но у меня смешанные чувства по этому поводу. И я понимаю, почему Mustaine исключил его из группы, потому что единственное, чего не потерпит Dave Mustaine — это когда над ним смеются. Из-за его воспитания, я полагаю, и из-за того, какой он есть, так что я думаю, что он размышлял об этом и всё обдумал. Это бренд — он должен защищать бренд. И он, вероятно, думал — и я не могу знать это наверняка — но он, вероятно, думал так: "Я не могу выйти на сцену с этим парнем, потому что все будут показывать на него и делать вот так". [Совершает воздушный дзюба-акт]. Понимаете, о чём я? Так что я не могу его винить. Но я понимаю обе стороны этой ситуации».

Что касается утверждения третьей стороны о том, что Ellefson обхаживал 19-летнюю фанатку с 17 лет, Max ответил следующее:

«Я, конечно, не считаю его педофилом. Он виновен, вероятно, в том же, что и 90 процентов других музыкантов, на том или ином этапе. Но когда у тебя такое положение и ответственность... Это кажется немного странным, потому что он пастор, и поэтому здесь есть ещё и религиозный аспект.

Это может повернуться в любую сторону, но я понимаю и ту, и другую. Я не хочу осуждать его. Мне искренне жаль David'а, потому что я считаю, что это повлияет на всю его жизнь. У него много других дел, и это тоже повлияет на них. Так что парню придётся очень нелегко».

Norman, который описал Ellefson'а как «очень хорошего парня», дал совет своему бывшему коллеге по работе:

«Если David увидит это, возможно, он так и поступит — я считаю, что ему следует публично извиниться перед своей женой и семьёй за этот позор. И, может быть, перед MEGADETH тоже. Я не знаю. Если бы это был я, то, наверное, это было бы первое, что я бы сделал. Но, как я уже сказал, я не собираюсь судить об этом, и я не хочу становиться на ту или иную сторону.

На это можно смотреть с двух или трёх сторон, и я рассматриваю это со всех сторон. Это просто очень прискорбно. И даже грустно, действительно грустно...

Кто знает, как всё было на самом деле? Никто, кроме...»

Ex-MEGADETH Producer MAX NORMAN Says He





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Akkolteus


4 июн 2021, 19:40		Заклевали беднягу, хотя, конечно, и сам дурак.

dmitry.chetverov


4 июн 2021, 20:15		заебали эти неженки

CosmicBear


4 июн 2021, 20:30		Интервью, как шаблон, отлично подходит и для того случая, если бы Макс Норман был басистом Megadeth и оказался однажды в эпицентре скандала, когда бы ему неожиданно хорошо взбзднулось в общественном транспорте.

deePress


4 июн 2021, 20:33		на фик смотрел?

olly71


4 июн 2021, 20:34		Появилась НЕофициальная инфа которая протекла из лагеря Мегадед . Вроде решили пока взять временного бассиста который с ними откатает турне этим летои и осенью а в следующем году вернуть Элеффсона . Новый альбом тоже решили отложить до следующего года .

rattle_snake


4 июн 2021, 21:15		«Не могу развидеть видео с David'ом» На это можно смотреть с двух или трёх сторон, и я рассматриваю это со всех сторон. Не могу развидеть ))) (Бывший продюсер MEGADETH)


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