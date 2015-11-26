сегодня



Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH ?



В недавнем «ролике за 300» у лидера MEGADETH спросили, является ли "Youthanasia" самой «личной» для него песней, на что он ответил:



«Я не знаю. У меня есть много личных песен. Но что касается самой личной? Каждая песня имеет свою степень глубины, насколько глубоко я раскрываю себя. Некоторые песни не обо мне, а некоторые из тех, которые были действительно глубоко личными, если они не обо мне, а о ком-то другом, то они не совсем личные для меня, но, возможно, это более трогательная песня, если вы понимаете, о чём я».







+0 -0



просмотров: 362

