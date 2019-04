сегодня



ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford сказал, что Glenn Tipton начал процесс сочинения песен для нового альбома.



Glenn объявил о том, что больше не будет ездить в турне, в феврале 2018 года после того, как стало известно, что у него болезнь Паркинсона. Он передал эстафету продюсеру альбома "Firepower" Andy Sneap'у.



На вопрос в новом интервью "Do You Know Jack?" о том, могут ли поклонники ожидать очередного студийного альбома PRIEST в недалеком будущем, Halford ответил:



«Безусловно. На самом деле Glenn вернулся в Великобританию и сейчас создаёт риффы и всё такое... У нас огромный архив риффов. Мы не стоим на месте. Это радость для PRIEST с точки зрения креативности — мы никогда не замедляемся. И когда получается такая успешная запись, как "Firepower", это мотивирует ещё больше. Любая группа скажет об этом. Вы получаете энергию, которую фанаты дарят вам. Вы хотите снова увидеть своих фанатов, и вы хотите принести своим фанатам что-то другое в следующий раз. Это означает, что вы делаете ещё одну металлическую песню, которая усиливается 10 идеями, и у вас получается ещё один альбом. Так что это план. В ближайшем будущем будет ещё один альбом от PRIEST».















