Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 73
*Господа, а нам — очко! 44
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 27
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford сказал, что Glenn Tipton начал процесс сочинения песен для нового альбома.

Glenn объявил о том, что больше не будет ездить в турне, в феврале 2018 года после того, как стало известно, что у него болезнь Паркинсона. Он передал эстафету продюсеру альбома "Firepower" Andy Sneap'у.

На вопрос в новом интервью "Do You Know Jack?" о том, могут ли поклонники ожидать очередного студийного альбома PRIEST в недалеком будущем, Halford ответил:

«Безусловно. На самом деле Glenn вернулся в Великобританию и сейчас создаёт риффы и всё такое... У нас огромный архив риффов. Мы не стоим на месте. Это радость для PRIEST с точки зрения креативности — мы никогда не замедляемся. И когда получается такая успешная запись, как "Firepower", это мотивирует ещё больше. Любая группа скажет об этом. Вы получаете энергию, которую фанаты дарят вам. Вы хотите снова увидеть своих фанатов, и вы хотите принести своим фанатам что-то другое в следующий раз. Это означает, что вы делаете ещё одну металлическую песню, которая усиливается 10 идеями, и у вас получается ещё один альбом. Так что это план. В ближайшем будущем будет ещё один альбом от PRIEST».



ROB HALFORD Says GLENN TIPTON Has Started




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

The Dark Moon


19 апр 2019, 21:26		Держись Гленн! Не сдавайся!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 867

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом