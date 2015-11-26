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Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST



Ещё одна кавер-версия JUDAS PRIEST, сыгранная сборным составом в рамках фестиваля Stay At Home, доступна для просмотра ниже.



Участники:



Ron Iglesias — вокал (Toxik, Xenophile, Paralysis)

Daniel Martinez — гитара (Atheist)

Phil DuBois — барабаны (Trillionaire, Fuligin, Cain Corso)

Olivier Pinaro — бас (Cattle Decapitation, Cryptopsy)

Chris Martin — гитара (Atheist)

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