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Judas Priest

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Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST



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Ещё одна кавер-версия JUDAS PRIEST, сыгранная сборным составом в рамках фестиваля Stay At Home, доступна для просмотра ниже.

Участники:

Ron Iglesias — вокал (Toxik, Xenophile, Paralysis)
Daniel Martinez — гитара (Atheist)
Phil DuBois — барабаны (Trillionaire, Fuligin, Cain Corso)
Olivier Pinaro — бас (Cattle Decapitation, Cryptopsy)
Chris Martin — гитара (Atheist)

Members Of ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE And CRYPTOPSY Perform JUDAS PRIEST Classic



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