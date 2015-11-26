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Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего



Участники JUDAS PRIEST Ian Hill и Rob Halford в интервью Billboard сказали, что с радостью встанут вместе K. K. Downing'ом на возможной церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла:



Hill: «Для нас это не проблема, нет. Ken был неотъемлемой частью этой группы в течение очень долгого времени. Он заслуживает того, чтобы быть там вместе с остальными».



Halford: «Я вообще не думаю, что будет какая-то неловкая ситуация. Я уверен, что всё это нужно оставить в прошлом, потому что важен сам вечер. Важен момент — но, опять же, как говорится, мы перейдём через этот мост, когда до него дойдём!»







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