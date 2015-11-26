Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 66
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего



*
zoom
*
* *
Участники JUDAS PRIEST Ian Hill и Rob Halford в интервью Billboard сказали, что с радостью встанут вместе K. K. Downing'ом на возможной церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла:

Hill: «Для нас это не проблема, нет. Ken был неотъемлемой частью этой группы в течение очень долгого времени. Он заслуживает того, чтобы быть там вместе с остальными».

Halford: «Я вообще не думаю, что будет какая-то неловкая ситуация. Я уверен, что всё это нужно оставить в прошлом, потому что важен сам вечер. Важен момент — но, опять же, как говорится, мы перейдём через этот мост, когда до него дойдём!»

ROB HALFORD On K.K. DOWNING Being Inducted Into ROCK HALL With JUDAS PRIEST:



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


9 фев 2022, 18:12		Да и взять в рот крепкого можно будет, думаю.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 182

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом