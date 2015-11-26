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Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал в недавнем интервью Landry.Audio, что он не испытывает ни грусти ни обиды от того, что его бывшая группа продолжает выпускать альбомы и выступать после его ухода — спустя почти восемь лет: «Это должно было произойти. Но только вот то, как это произошло... Всё-таки я считаю, что это должно было выйти немного иначе. Я думаю, что Richie [Faulkner, замена Downing'а] должен иметь право быть самим собой. И если он хочет играть на гитарах Gibson Les Paul, значит, ему следует выходить на сцену и играть на них, вместо того, чтобы его заставляли играть на Flying V, надевать такую же одежду, как у меня, и выглядеть как я, и прочее.



Когда Ripper [вокалист Tim Owens, заменивший Halford'а] присоединился к нам, заменив Rob'а, мы дали ему лицензию быть собой. Мы не говорили ему: "Ты должен делать это как Rob, или то как Rob". Поэтому моей естественной реакцией на всё это было ощущение того, что парни просто меня клонировали. Я тогда подумал, ну, может, это и неплохой ход, потому что фанаты не будут по мне скучать, и где-то там, с десятого ряда, им будет казаться, что я всё ещё здесь. И тот ещё факт, что мои фото так обильно использовались для предстоящего тура. Наверное, так оно и было. Я считаю, что Riche настолько хороший музыкант, что ему должно быть позволено быть собой. И, само собой, теперь, когда Glenn [Tipton] отошёл от дел [в прошлом году из-за обнаружившейся болезни Паркинсона], я не заметил похожих тенденций на той стороне сцены».



На вопрос, является ли Faulkner подходящим преемником его наследия в Judas Priest, Downing ответил: «На самом деле крайне сложно заменить кого-то, кто так долго был в группе, и я это понимаю. Это так сложно потому, что это не тот же самый человек. И без разницы, кто это. Например, некоторые люди считали, что Ripper уделал Rob'a. И я могу понять почему — его голос молодой и сильный. Когда он пришёл в группу, он был просто невероятен. Но тональность, текстура — всегда будут эти разные мелочи, и оно не будет тем же самым. А люди как раз хотят того же самого. Но всё-таки я думаю, что на самом деле Richie сейчас делает много интересных вещей. Он не просто занимает моё место — он ещё играет и соло Glenn'a, и мне всё это кажется немного странным. Я не очень это понимаю».















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