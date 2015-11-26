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Judas Priest

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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing сказал, что Rob Halford, Ian Hill и Scott Travis «определённо задумались бы» о том, чтобы вернуть его назад в группу, если бы кое-что не препятствовало им это сделать.

K. K. объявил о своём уходе из состава Judas Priest в апреле 2011 года. С того времени его место занимает Richie Faulkner, бывший гитарист проекта Lauren Harris, дочери басиста Iron Maiden Steve'a Harris'a.

В прошлом году Downing обнародовал факт, что, решив покинуть Priest, он на самом деле выслал своим коллегам по группе два письма с просьбой об отставке. Первое он охарактеризовал как «изящное прощальное письмо, говорящее о желании спокойно уйти на покой и отдохнуть от музыки», тогда как второе было скорее «более сердитым, раскрывающим в подробностях все моменты его недовольства конкретными лицами».

Downing рассказал The Guardian, что он уверен в том, что именно его второе письмо стало «ключевой причиной», по которой его не позвали вернуться обратно в Priest после того, как Glenn Tipton принял решение прекратить активное участие в делах группы, чтобы сосредоточиться на борьбе с болезнью Паркинсона. Tipton был заменён в рамках живых выступлений на продюсера Andy Sneap'a, также известного своей гитарной работой в составе группы Hell, возрождающей идеи NWOBHM, и культовой трэш-команды Sabbat.

На вопрос в новом интервью с "Full In Bloom" о том, поддерживает ли он последнее время контакт с кем-то из бывших коллег, Downing ответил:

«Боюсь, что в том лагере для меня, как мне кажется, уже не осталось никакой любви. Всё вот так просто. Когда я ушёл, я ясно дал понять, что я не был там счастлив, из-за кого я не был счастлив и почему. Сделав это, я, очевидно, сжёг за собой все мосты, потому что если ты уйдёшь, назад тебя уже не пустят».

По словам K. K., у него не было даже шанса обсудить возможность своего возвращения в Priest с тех пор, как Glenn принял решение прекратить ездить в туры.

«Glenn решил сойти с трассы, и в ту же минуту он передал свою гитару Andy, который был тут как тут, и которому он сказал: "Работа — твоя". Мою кандидатуру даже не рассматривали. Когда Glenn ушёл, это могло бы стать для меня шансом вернуться, потому что тогда я был, на мой взгляд, к этому вполне готов. Я имею в виду, что Richie сейчас всё равно играет партии Glenn'а. Он даже играет "Painkiller" — и делает это очень здорово. Если бы я вернулся и принял роль того, кто имеет сорокалетний опыт игры на этом месте, это бы имело смысл. Если бы такой вариант был — пусть даже в самой отдалённой перспективе — это могло бы быть сделано. Если бы парни хотя бы ради фанатов спросили бы: "Есть ли такая возможность?" Но они не спросили. Жаль, что всё так получилось».

Что было бы, если бы выбор о возвращении Downing'a в Judas Priest был предоставлен Halford'у, Hill'у и Travis'у:

«Мне кажется, они бы только приветствовали эту возможность, потому что это весьма разумная идея. Заставить фанатов принять какого-то нового парня или взять кого-то, кто стоял у истоков с самого первого дня, кто написал все эти песни и сыграл все эти соло, нет никакого смысла брать на эту роль кого-то, кто прославился скорее тем, что он выдающийся продюсер, нежели кто-то ещё».

Downing признал за собой достижение быть «первым человеком, который принёс традицию играть на гитарах Flying V в хэви-металле». Образ столь «синонимичный с металлом, что Richie и Andy оба играют на Flying V, не говоря уже о почти каждой прочей металл-группе на планете. Поэтому просто не имеет никакого смысла не вернуть меня и мой имидж обратно на моё место».

На вопрос, не пытался ли он связаться с Rob'oм напрямую, чтобы решить это дело, K. K. ответил:

«Rob всегда был клёвым. Я имею в виду, что Rob сам уходил из группы на четырнадцать лет, и именно я был тем, кто вернул его назад, это произошло с моей подачи, я тогда обратился к нему. Но на данный момент ситуация полностью вышла из-под его контроля, контроля Ian'а или Scott'а. Так, по крайней мере, я думаю».

Верит ли он, что Tipton до сих пор управляет делами Priest за кулисами:

«Ну если не Glenn, то кто же? Rob никогда не был лицом, принимающим решения в группе, Ian — тоже. Это всегда были я и Glenn. Так было изначально.

Позже решения начали приниматься в большей степени Glenn'ом и Jayne [Andrews, представитель менеджмента Judas Priest]. Но в любом случае это положение дел меня весьма печалит. Всё это дело уже хорошо известно и задокументировано, и я определённо не хочу, чтобы мои слова продолжали растаскивать на цитаты где-нибудь на Дарксайде, потому что мне кажется, людям это уже поднадоело. Пусть будет что будет».

Downing подчеркнул, что верит в то, что его бывшие коллеги по группе могут быть открыты для возможности его возвращения в Priest.

«Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott, я уверен, точно бы рассмотрели идею моего возвращения в группу, если бы кое-что не препятствовало им это сделать. Я не знаю, что это за внешние влияния, но у меня всегда были замечательные отношения с Rob'ом, Ian'oм и Scott'oм — всегда. Мы с Ian'ом были как братья.

Многое из того, что позже происходило в группе, не нравилось всем нам, мне, Rob'y, Scott'y и Ian'y. Долгое время мы вместе были недовольны ситуацией. Мы были связаны друг с другом, были все эти годы как один человек, до самого конца. Так что, по всей видимости, существует некая сила, о которой я не знаю, которая не даёт делать дело так, как нужно».



Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING: Given The Choice, ROB, IAN And SCOTT Would Have Considered Bringing Me Back




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


20 мар 2019, 15:53		Бляааааааааа !
Not again :|

Flaming


20 мар 2019, 16:22		Вот не знаю, какого лешего надо отсебятить в прямой речи КуКу что-то про Дарксайд, когда он там говорит про Blabbermouth.


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