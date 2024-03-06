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Барабанщик JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING занимается музыкой



В новом интервью для Metal Journal барабанщика JUDAS PRIEST Scott'a Travis'a спросили, существует ли вероятность возвращения гитариста K. K. Downing'a в группу, на что тот ответил:



«Я думаю, что вряд ли кто-то может сказать "никогда" или "что-то закрыто навсегда", но у К. К. теперь своя группа KK'S PRIEST, не так ли? Интересно, каково будет участникам его группы постоянно слышать эти слухи, ведь я уверен, что они очень рады быть частью его группы и выступать с ним. Так что посмотрим. Я не знаю».



На вопрос о том, следит ли он за деятельностью K. K. в KK'S PRIEST и слышал ли он музыку группы, Scott ответил:



«Я видел то, что он выкладывает в социальных сетях. Я не слушал всю пластинку от начала до конца, но я слежу за барабанщиком в его социальных сетях и, думаю, он следит за мной, так что я уважаю то, что он делает.



Кстати, я думаю, что это здорово, что они этим занимаются. Я считаю, это здорово, что K. K. продолжил музицировать, и он не просто пытался взять что-то из прошлого, которое он создал, потому что он ушёл из JUDAS PRIEST, он покинул группу по какой-то причине. И его не было в группе долгое время. Другими словами, когда JUDAS PRIEST приняли решение превратиться из группы, состоящей из пяти человек, в группу из четырёх человек [в январе 2022 года], мы быстро поняли, что это была ошибка, и исправили её, а К. К. этого не сделал. Он ушёл из группы и отсутствовал много лет, а потом решил, что должен вернуться, но это было только его мнение. Так что время идёт, но я рад, что он наконец-то решил вернуться в музыкальный бизнес и создавать новую музыку. Так что это действительно здорово».



На вопрос о том, беспокоит ли участников JUDAS PRIEST тот факт, что K. K. решил назвать свою группу KK'S PRIEST, Scott ответил:



«Нет, совсем нет. У него есть право на название и на исполнение песен, которые он написал в соавторстве. Так что всё в порядке».







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