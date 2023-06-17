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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 17
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»



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Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner принял участие в дискуссии об использовании искусственного интеллекта (ИИ) при создании музыки. 43-летнего музыканта британского происхождения, который продвигает дебютный альбом своего проекта ELEGANT WEAPONS, спросили о влиянии нейросетей на музыкальную индустрию и о том, что может ждать её в будущем, во время недавнего выступления на подкасте "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern". Он сказал:

«Это отличный вопрос, потому что я годами записывал барабаны для демо-треков, но я не барабанщик. Так что я использовал электронные барабаны... Для меня это почти одно и то же. Я уверен, что у кого-то есть аргументы против всего этого. Но мы создавали подобные вещи, например, барабаны... Я не тратил время на то, чтобы научиться играть парадиддлы, настраивать рабочий барабан или микрофон. Я могу просто включить программу и сыграть на барабане, который идеально настроен, идеально отрегулирован, звучит великолепно, и записать его на демо, чтобы выразить свою идею о том, что я хочу. Это то же самое, что и использование искусственного интеллекта? Возможно, это другое. Но, возможно, это просто технический прогресс и нам предстоит разобраться как теперь делать вещи... Я не знаю, что я пытаюсь этим донести. Я не очень в этом понимаю.

Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы. Я считаю, что это хорошо, когда можно воплотить свои идеи, как, например, программа для барабанов, но всё равно должны быть какие-то художественные достоинства. Или, может быть, уже нет, — может быть, людям на это наплевать. Я не знаю. Мы живём в такое время.

Для оформления [дебютной] пластинки [ELEGANT WEAPONS] я собрал много идей и отправил их художнику, который занимается оформлением, и он сказал: "Мы должны использовать это". А я сказал: "Да, но я сделал их с помощью нейросети, а затем исправил кое-что в Photoshop, так что всё получилось немного по-другому". А он сказал: "Это неважно. Получилось круто". Дело в том, что это было просто представление того, что было у меня в голове, как я говорил раньше про барабаны, всякие барабанные штуки, но в итоге это стало оформлением альбома. Так что я не знаю... Это допустимо? Не знаю. Некоторые люди скажут, что нет. Я не ходил в художественную школу, чтобы научиться этому. Но оформление все равно создал.

Я не знаю, допустимо это или нет, и куда это приведёт. Я знаю, что буду создавать музыку так, как умею, пока не покончу с этим. Или пока нас не захватят машины.

Так что да, кто знает, что ждёт нас в будущем?»




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17 июн 2023
Corpsegrinder04
Плюсы и минусы даже у господа Бога есть. Который тебя примет как положено, если будешь четким мирянином, как братва с дарксайда, или превратит в пепел и будет вечность варить в котле, если будешь покорным петухом и слушать ссаные переигровки Томаса Цвайзена.

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