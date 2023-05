сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»



Richie Faulkner рассказал о выступлении в Зале славы в новом интервью подкасту "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern". На вопрос о том, есть ли, по его мнению, шансы снова выступить на одной сцене с K. K. Downing'ом в составе JUDAS PRIEST, он ответил:



«Подобных разговоров не было. Я думаю, что если бы они были, то это произошло бы тогда, а я ничего не слышал. Это не моё дело, если вы понимаете, о чём я. Но если это был только один вечер, то я, как фанат PRIEST, оказавшийся частью PRIEST в качестве тройной гитарной атаки, был рад как ребёнок, попавший в магазин сладостей. Тогда я в первый раз встретил Ken'a, так что было здорово играть с ним риффы, джемовать с ним. Самое замечательное, что это было телевизионное шоу. Иногда подобное бывает не вживую. Но всё, что мы делали на телевидении, было вживую, и этот раз не был исключением. Так что это было громко, это было вживую. Было здорово играть с Ken'ом и Glenn'ом вместе, да и с Les'ом тоже, конечно. Я играл с Les'ом раньше. Но было здорово принять участие в этой гитарной атаке. Так что если это повторится — здорово. Если нет, то я рад, что поучаствовал в этом».



Faulkner также рассказал о том, каково было впервые встретиться с Downing'ом:



«Я вырос, играя каверы по всей Англии, в Лондоне и т. д., и PRIEST присутствовали в сет-листе. Нам приходилось играть "Breaking The Law" и "[You've Got] Another Thing Comin'". Если ты играешь в барной группе, ты продаёшь пиво, поэтому ты должен исполнять музыку, благодаря которой продаётся пиво, и это было частью меню. Так что я был тесно связан с музыкой в каком-то смысле. Поэтому встретиться с K. K. было здорово. Разумеется, за 10 лет до этого с ним и с группой произошло много всего, но мне пришлось всё это отбросить... Это была не моя борьба, это было не моё дело, так что мне пришлось отбросить всё это и попытаться стать таким, каким я был бы, если бы этого не случилось. Возможно, он тоже волновался. Он видел их впервые за долгое время, так что я не знаю, что он чувствовал. Я не знаю, что чувствовала группа по этому поводу. Так что я просто должен был быть сговорчивым и облегчить ему жизнь, если мог. Если ему что-то было нужно, я мог ему помочь — вот такой подход на самом деле. Кажется, это сработало. Мы хорошо ладили, хорошо играли вместе, и мы отлично смотрелись вместе с двумя flying V».







