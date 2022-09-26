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*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 12
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Judas Priest

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TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUDAS PRIEST была просто заметена под ковёр»



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В новом интервью подкасту "White Line Fever" экс-вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens пояснил свой недавний комментарий, о том, что он так и не получил звонка от своих бывших коллег по группе по поводу их включения в Зал славы рок-н-ролла. На вопрос, думает ли он когда-нибудь о том, что попадёт в заголовки музыкальных СМИ, когда занимается продвижением того или иного проекта, Тим ответил:

«Я всегда начинаю думать: "Что будет завтра в заголовках на рок-сайтах?" Потому что ты можешь дать интервью на восемь миллионов слов, а потом возьмут одно слово, и на его основе напишут статью.

Я знал, что мои комментарии о Зале славы будут превращены в заголовок, и я не против поговорить об этом, потому что они давно должны были оказаться в Зале славы. А потом у меня спросили, собираюсь ли туда попасть, но я не собираюсь, и это здорово... Как я уже говорил, я ощущаю, что всё равно там окажусь, потому что я был в группе около 10 лет и записал с ними два студийных альбома, две концертные записи, DVD и получил с ними номинацию на "Грэмми". Приятно видеть Rob'a [Halford'a] и Glenn'a [Tipton'a], Ken'a [Downing'a] и Scott'a [Travis'a], которые точно попадут туда».

Относительно того, что его не будет в Зале славы с JUDAS PRIEST, в то время как некоторые бывшие участники других групп, записавшие только один альбом, попадали туда в прошлом, Owens сказал:

«Это странно. Не то чтобы никто не удивился, как я уже говорил раньше. Я дружу с ребятами, и я никогда не говорю плохо о том времени, когда я был в группе. Это бизнес, поэтому твои чувства могут быть задеты в какой-то момент, но я всё равно люблю этих ребят. Но шокирует, что моя эпоха в JUDAS PRIEST была просто заметена под ковёр.

Как я уже говорил в статье в Rolling Stone, было бы неплохо просто позвонить и сказать: "Слушай, тебя не включат в Зал славы". Как я и сказал в статье, вместо того, чтобы получать электронные письма с угрозами по поводу того, что какой-то промоутер сделал в Австралии [он имеет в виду свой предстоящий тур "Metal Gods" по Австралии, название которого, очевидно, не понравилось менеджменту JUDAS PRIEST], достаточно просто вежливого сообщения: "Их вводят в Зал. Мы хотим поблагодарить тебя..."

Самое смешное, что фанаты говорят: "Мужик, смирись с этим". Я не поднимаю эту тему. Мы не начинаем интервью с того, что я говорю: "Угадайте, что? Меня туда не взяли".

Как уж есть, я это понимаю. Опять же, это бизнес. У меня самого много чего происходит. Я зарабатываю на жизнь музыкой. Что есть, то есть».




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26 сен 2022
WahrandPhain
Всегда удивляют такие наивные чуваки, которые попадают в большую группу, где каждая копейка, каждый альбом и концерт расписаны и разделены, что их кто-то в долю на постоянку возьмет) нет, никто вас в бизнес брать не будут, вы - инструмент для временного преодоления трудностей.
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26 сен 2022
father
WahrandPhain, а у Фолкнера прокатило:)
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26 сен 2022
P
Paffoss
WahrandPhain, у Блейза прокатило, его явно брали не как наемного работника и не как временную замену (по крайней мере, до 1999 г. так считалось). Плюс он числится соавтором на обоих альбомах с ним.
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