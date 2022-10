сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»



В новом интервью программе Q104.3 New York "Out Of The Box With Jonathan Clarke" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, правда ли, что предстоящий студийный альбом группы почти готов:



«Да, он почти готов. Вся работа над альбомом завершена, основная часть записи сделана. Мне ещё нужно записать вокальные дорожки. Так что по сути всё готово, и это отличное ощущение, потому что это действительно настраивает нас на металлическое будущее. Всё, что мы делали в JUDAS PRIEST за последние 50 с лишним лет, было продиктовано новейшей музыкой, которую мы создавали. Так что этот альбом — не исключение.



Мы завершим празднование 50-летия в Сан-Паулу, Бразилия, 18 декабря, и на этом этот год будет закончен. А в следующем году мы начнём тур с нашим хорошим другом Оззи [Осборном] в Великобритании — мы дадим с ним несколько концертов. А потом и в остальной Европе. А затем ещё несколько концертов в Европе, после чего мы возьмём перерыв. Вслед за этим мы начнём планировать выпуск следующего альбома JUDAS PRIEST».







