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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 39
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 16
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»



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В новом интервью программе Q104.3 New York "Out Of The Box With Jonathan Clarke" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, правда ли, что предстоящий студийный альбом группы почти готов:

«Да, он почти готов. Вся работа над альбомом завершена, основная часть записи сделана. Мне ещё нужно записать вокальные дорожки. Так что по сути всё готово, и это отличное ощущение, потому что это действительно настраивает нас на металлическое будущее. Всё, что мы делали в JUDAS PRIEST за последние 50 с лишним лет, было продиктовано новейшей музыкой, которую мы создавали. Так что этот альбом — не исключение.

Мы завершим празднование 50-летия в Сан-Паулу, Бразилия, 18 декабря, и на этом этот год будет закончен. А в следующем году мы начнём тур с нашим хорошим другом Оззи [Осборном] в Великобритании — мы дадим с ним несколько концертов. А потом и в остальной Европе. А затем ещё несколько концертов в Европе, после чего мы возьмём перерыв. Вслед за этим мы начнём планировать выпуск следующего альбома JUDAS PRIEST».




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