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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»



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Басист JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал Эндрю Дейли из Vinyl Writer Music о ходе сочинения песен и сессий записи для нового альбома:

«Альбом находится в работе, и работа не так уж далека от завершения. Выйдет ли он в следующем году или через год, мы пока не знаем. Но в 2023 году, возможно, будет немного больше гастролей, так что мы подождём, пока осядет пыль, и дадим всем перевести дух. А затем мы, вероятно, продолжим в 2024 году; возможно, это будет раньше, но посмотрим, что произойдёт. Что касается звучания, мы снова продвинулись вперёд — альбом будет немного более замысловатым и, возможно, более сложным, чем "Firepower". Но мы всегда пытались это сделать, и, надеюсь, это ещё один шаг в правильном направлении».

Когда Хилла спросили, чему JUDAS PRIEST обязаны своим долголетием, он ответил:

«Наверное, нашему чувству юмора и тому факту, что мы начинали как друзья, и мы всё ещё друзья. А ещё культура внутри группы, то, насколько она сильна, как мы ладим и как работаем вместе, — всё это сыграло огромную роль. Конечно, менялись гитаристы, менялись барабанщики, менялись вокалисты, но мы всегда были уверены, что сможем найти общий язык с каждым, кто приходил в группу. Я думаю, это тоже очень важно, потому что если есть какая-то вражда между кем-то из участников, рано или поздно это выльется в неприязнь, и вы долго не протянете. Поэтому мы дружим со всеми и принимаем их такими, какие они есть, и я думаю, что в этом секрет того, как оставаться вместе. Если вы будете так поступать, вы не будете слишком сильно раздражать друг друга. [Смеётся]. Так всё и держится; это сработало для JUDAS PRIEST, так что мы будем продолжать в том же духе».




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8 окт 2022
o
olly71
----*** Конечно, менялись гитаристы, менялись барабанщики, менялись вокалисты, но мы всегда были уверены, что сможем найти общий язык с каждым, кто приходил в группу.**** ------ ага и поэтому ни один музыкант который играл с ними и теперь не в группе не вспоминает их добрым словом ни один . Уникальный случай Такого даже в MEGADETH и WASP нет
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