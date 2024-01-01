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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 18
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Judas Priest

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9 янв 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"

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17 дек 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов

7 дек 2023 : 		 Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST

29 ноя 2023 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

17 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

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13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

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9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»
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|||| 9 янв 2024

Новое видео JUDAS PRIEST



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"Panic Attack", новое видео группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выходящего восьмого марта на Sony Music:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger








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