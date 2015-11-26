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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине



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В рамках недавнего разговора с LiveSigning.com вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, продолжает ли он ездить на мотоцикле:

«Я сейчас вообще не езжу — после операции на спине, которая была несколько лет назад. У меня был этот ужасный, ужасный грыжевой диск, который давил на мой седалищный нерв. Люди, у которых диагностировали подобное, а я уверен, что кто-то из читающих сталкивался с подобным, — чёрт, это очень жёстко. Так что мне пришлось сделать операцию в Бирмингеме несколько лет назад — где-то пять-шесть лет назад.

Быть может, вы помните, если встречали меня в Нью-Йорке, то я ходил с тростью, а Richie возил меня в инвалидном кресле, потому что всё было очень плохо. Я делал промо для некоторых вещей PRIEST. Я не мог стоять прямо, мне было плохо. В итоге у меня был потрясающий хирург Спенсер Харланд, который сделал очень, очень опасную операцию на спине. Потому что мы сделали все рентгеновские снимки, МРТ и прочее, и он говорит: "Ну, мы можем попробовать схитрить и кое-что сделать, но всё это может занять месяцы, месяцы и месяцы". А я отвечаю: "У меня нет времени. Я должен вернуться в строй". Итак, мы сделали операцию.

Я никогда этого не забуду. Перед операцией он вошёл в комнату и сел у кровати. Он сказал: "Вы готовы?" Я [сказал]: "Да, я готов". Он сказал: "Я просто зачитаю вам билль о правах". "Что это?" "Это медицинская штука в Великобритании". "Хорошо". "Ты можешь не очнуться". "Что?!" "Ты можешь не проснуться после наркоза". "Хорошо". "Ты можешь начать страдать недержанием". "Я старик, я уже дошёл до этого". И все подобные вещи... И я говорю: "О Боже. Я лежу здесь с мучительной болью, а теперь ты зачитываешь всю эту дрянь". Я добавил: "Давай просто сделаем это, Спенсер. Поехали. Давай сделаем это". Итак, три часа, четыре часа спустя, я просыпаюсь, [и] боль полностью исчезла. Это было невероятно. Но в результате моя спина теперь значительно слабее. К примеру я не могу взять коробку с книгами, это для меня слишком тяжело. Но сейчас моя спина в хорошей форме, по сравнению с тем, как это было.

Так что в результате этого, к моему сожалению, я больше не езжу».

JUDAS PRIEST





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