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Judas Priest

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15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

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14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

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8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

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25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

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10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

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Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе



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Rob Halford в недавней беседе рассказал, что находится на связи с Richie Faulkner'ом:

«Хорошая новость заключается в том, что он выздоравливает, и его терапия будет заключаться в том, чтобы взять в руки гитару, вернуться к новым песням PRIEST и подготовиться к следующей порции выступлений. Я уже пару раз разговаривал с ним, он отлично настроен. Я жду известий о том, что он взялся за гитару — возможно, он уже это делал, однако доктора сказали ему: "Ну-ка в сторону!"»

JUDAS PRIEST



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