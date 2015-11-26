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Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе



Rob Halford в недавней беседе рассказал, что находится на связи с Richie Faulkner'ом:



«Хорошая новость заключается в том, что он выздоравливает, и его терапия будет заключаться в том, чтобы взять в руки гитару, вернуться к новым песням PRIEST и подготовиться к следующей порции выступлений. Я уже пару раз разговаривал с ним, он отлично настроен. Я жду известий о том, что он взялся за гитару — возможно, он уже это делал, однако доктора сказали ему: "Ну-ка в сторону!"»







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