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Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING



Ian Hill рассказал о своих впечатлениях от встречи с бывшими участниками JUDAS PRIEST на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Все было просто волшебно. Все было совсем не так, как я себе представлял. Я не знал, что это будет такое масштабное мероприятие, начнем с этого. Там было много людей — обычная публика, если вы понимаете, о чем я, а не только звезды и знаменитости, сидящие за столиками в передней части зала. Так что это был настоящий сюрприз — реальный масштаб всего мероприятия.



В конце концов, это было очень приятно. Было здорово снова увидеть Ken'а. Надеюсь, он почувствовал то же самое [смеется] Все прошло очень, очень быстро. Мы виделись с ним около часа в день репетиции [за два дня до представления], а затем еще около часа в день представления. А потом все разошлись своими дорогами. Но было приятно вновь его увидеть. А вот Les'a я не видел — надо же — года с 1980, может даже с 1979. Но я был рад вновь встретиться и пожать всем руку!»







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