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*Новое видео METALLICA 72
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING



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Ian Hill рассказал о своих впечатлениях от встречи с бывшими участниками JUDAS PRIEST на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Все было просто волшебно. Все было совсем не так, как я себе представлял. Я не знал, что это будет такое масштабное мероприятие, начнем с этого. Там было много людей — обычная публика, если вы понимаете, о чем я, а не только звезды и знаменитости, сидящие за столиками в передней части зала. Так что это был настоящий сюрприз — реальный масштаб всего мероприятия.

В конце концов, это было очень приятно. Было здорово снова увидеть Ken'а. Надеюсь, он почувствовал то же самое [смеется] Все прошло очень, очень быстро. Мы виделись с ним около часа в день репетиции [за два дня до представления], а затем еще около часа в день представления. А потом все разошлись своими дорогами. Но было приятно вновь его увидеть. А вот Les'a я не видел — надо же — года с 1980, может даже с 1979. Но я был рад вновь встретиться и пожать всем руку!»




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