RICHIE FAULKNER о GLENN'e TIPTON'e: «Он стал частью моей ДНК»

В новом интервью для The Aquarian Richie Faulkner из JUDAS PRIEST рассказал о вкладе в новый альбом "Invincible Shield" гитариста Glenn'a Tipton'a, страдающего болезнью Паркинсона. На вопрос о том, над сколькими идеями работал Glenn и как Richie сотрудничал с ним при создании гитарных партий, Faulkner ответил:



«После тура мы все работаем по отдельности и придумываем идеи риффов, песен и мелодий. Он тоже занимается этим, поэтому когда мы собираемся в одной комнате — я, Glenn и Rob, — мы предлагаем эти идеи. Мы выкладываем идеи на стол и демонстрируем их друг другу. Гленн сделал то же самое. У него было несколько более проработанных идей — "Sons Of Thunder", "Escape From Reality", "Vicious Circle" и тому подобное — и мы работали над ними. В этом плане всё было не так уж и плохо. Он мог прийти в студию, чтобы уделить время и поработать над идеями, которые он выдвигал. И когда у него появлялась идея, а мы в этот момент находились рядом, если он не мог сыграть её в тот день, он транслировал её через меня, и мы решали эту проблему.



Если Glenn может сыграть, то он играет, а если он не может, то я беру на себя всю нагрузку. Что в этом плохого? Я гитарист и фанат. Я люблю этих ребят. Это мой долг — если что-то нужно сделать, сыграть на гитаре или что-то ещё, я это делаю. Я делаю шаг навстречу. Это касалось и записи. Были вещи, которые он сыграл и которые он мог сочинить. Для нас было важно привлечь его к работе, а для него, вероятно, было не менее важно принять в ней как можно больше участия после того, как он предложил свои идеи и был гитаристом, определявшим жанр на протяжении последних 50 лет».



На вопрос о том, на каких треках в "Invincible Shield" есть соло Glenn'a, Richie ответил:



«Влияние Glenn'a — это не только соло. Есть соло на "Sons Of Thunder" и "Vicious Circle", но есть и кое-что другое. Как мы уже говорили, это некоторые приёмы в музыкальном плане... и вибрация. Когда ты играешь песни и соло К. К. Downing'a и Glenn'a на близком уровне в течение 13 лет, это не может не отразиться на твоей ДНК, так что я думаю, что вы можете услышать что-то от Glenn'a в моей игре, а также то, чему я научился у него за последние 13 лет. В таких песнях, как "Panic Attack", есть некоторые приёмы, которые никогда не входили в мой репертуар. Исполнение таких песен, как "Painkiller", на личном уровне становится частью вашего репертуара, и это отражается на записи. Так что помимо идей, которые он придумал, песен, которые у него были, некоторых соло, которые у него были, это есть и в моей игре. В этом смысле он стал частью моей ДНК вместе с Ken'ом [K. K.], конечно, и вместе с Zakk'ом [Wylde'ом], Michael'ем Schenker'ом и другими подобными людьми. Думаю, влияние Glenn'a сложно переоценить».







