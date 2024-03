сегодня



JUDAS PRIEST открыли тур



JUDAS PRIEST выступлением 11 марта в OVO Hydro, Glasgow, United Kingdom, открыли мировой тур в поддержку альбома "Invincible Shield":



01. Panic Attack (live debut)

02. Rapid Fire

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Metal Gods

05. Lightning Strike

06. Love Bites (first time live since 2015)

07. Breaking The Law

08. Saints In Hell (first time live since 2019)

09. Trial By Fire (live debut)

10. Turbo Lover

11. Invincible Shield (live debut)

12. Beyond The Realms Of Death

13. Victim Of Changes

14. Screaming For Vengeance

15. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)

16. Painkiller



Encore:



17. Hell Bent For Leather

18. Living After Midnight















