Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 26
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*BURTON C. BELL представил первое видео 16
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 13
*Новое видео NECROPHAGIA 12
*SLIPKNOT репетируют 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 26
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*BURTON C. BELL представил первое видео 16
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



13 мар 2024 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

12 мар 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы всегда движемся вперёд, мы всегда раздвигаем границы металла»

10 мар 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня»

9 мар 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

8 мар 2024 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания

6 мар 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металл сохраняет молодость»

6 мар 2024 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING занимается музыкой

3 мар 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Я стремился к стилю Рэнди Роудса»

29 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 фев 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом: «Всё было иначе»

26 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о любимом треке из нового альбома

24 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами»

23 фев 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

21 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член»

16 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о новой песне JUDAS PRIEST: «Она снесёт вам крышу»

14 фев 2024 : 		 Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?

12 фев 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Это образ группы, которая существует уже более полувека»

7 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года

6 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»

5 фев 2024 : 		 SCOTT TRAVIS исполнил JUDAS PRIEST и AC/DC

2 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 янв 2024 : 		 GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST

20 янв 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад

19 янв 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JUDAS PRIEST открыли тур



zoom
JUDAS PRIEST выступлением 11 марта в OVO Hydro, Glasgow, United Kingdom, открыли мировой тур в поддержку альбома "Invincible Shield":

01. Panic Attack (live debut)
02. Rapid Fire
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Metal Gods
05. Lightning Strike
06. Love Bites (first time live since 2015)
07. Breaking The Law
08. Saints In Hell (first time live since 2019)
09. Trial By Fire (live debut)
10. Turbo Lover
11. Invincible Shield (live debut)
12. Beyond The Realms Of Death
13. Victim Of Changes
14. Screaming For Vengeance
15. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)
16. Painkiller

Encore:

17. Hell Bent For Leather
18. Living After Midnight








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 312

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом