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Judas Priest

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26 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

23 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»

23 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»

18 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

18 июл 2022 : 		 Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»

11 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN

4 июл 2022 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST
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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в Братиславе 21 июля, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory
02. Lightning Strike
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Freewheel Burning
05. Turbo Lover
06. Hell Patrol
07. The Sentinel
08. Victim Of Changes
09. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
10. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)
11. Painkiller

Encore:

12. The Hellion / Electric Eye
13. Hell Bent For Leather
14. Breaking The Law
15. Living After Midnight




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