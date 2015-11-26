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Judas Priest

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12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»

30 дек 2020 : 		 Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST

28 дек 2020 : 		 Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!

26 дек 2020 : 		 Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?

22 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»

21 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY

18 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a

17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»



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Вокалист JUDAS PRIEST Роб Хэлфорд недавно пообщался с Мэттом Пинфилдом в рамках последнего выпуска музыкальной серии 95.5 KLOS "New & Approved".

По поводу нынешнего статуса JUDAS PRIEST Rob сказал следующее:

«Как и все группы по всему миру, мы просто вгрызаемся в хэви-металл, чтобы снова вернуться на дорогу. Если вы зайдёте на сайты JUDAS PRIEST, то увидите все даты, которые мы перенесли, нам пришлось это сделать. И я скоро вернусь в Великобританию, чтобы начать джемовать и репетировать. Нам нужно составить сет-лист, что с годами становится всё сложнее. Приходится выбирать песни из стольких альбомов и сотен песен. Но мы сделаем это. Это будет здорово, чувак.

Будет здорово вернуться к гастролям. Я скучаю по этому ощущению, когда каждую ночь я оказываюсь в новом отеле, каждую ночь я оказываюсь в новом городе и вижу наших прекрасных поклонников по всему миру, особенно в Америке, где у нас были такие прекрасные времена вместе. Так что все системы работают, чувак».

JUDAS PRIEST





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