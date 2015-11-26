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Вокалист JUDAS PRIEST : «Будет здорово вернуться к гастролям»



Вокалист JUDAS PRIEST Роб Хэлфорд недавно пообщался с Мэттом Пинфилдом в рамках последнего выпуска музыкальной серии 95.5 KLOS "New & Approved".



По поводу нынешнего статуса JUDAS PRIEST Rob сказал следующее:



«Как и все группы по всему миру, мы просто вгрызаемся в хэви-металл, чтобы снова вернуться на дорогу. Если вы зайдёте на сайты JUDAS PRIEST, то увидите все даты, которые мы перенесли, нам пришлось это сделать. И я скоро вернусь в Великобританию, чтобы начать джемовать и репетировать. Нам нужно составить сет-лист, что с годами становится всё сложнее. Приходится выбирать песни из стольких альбомов и сотен песен. Но мы сделаем это. Это будет здорово, чувак.



Будет здорово вернуться к гастролям. Я скучаю по этому ощущению, когда каждую ночь я оказываюсь в новом отеле, каждую ночь я оказываюсь в новом городе и вижу наших прекрасных поклонников по всему миру, особенно в Америке, где у нас были такие прекрасные времена вместе. Так что все системы работают, чувак».







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