Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 26
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 20
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 26
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»

10 июн 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»

6 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога

2 июн 2023 : 		 K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»

31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

27 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

26 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»

25 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»

18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

10 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"



zoom
В программе "The Jeremy White Show" Kenneth "K.K." Downing по случаю 33-летия "Painkiller" рассказал, как появление в группе Scott'a Travis'a повлияло на звучание и сочинение материала:

«С приходом в группу Scott'а, поскольку мы знали о его возможностях по его бывшей группе RACER X, а группу эта была просто отличной, так вот с его появлением и использованием двойных бочек, это позволило мне и Glenn'у [Tipton, гитарист PRIEST] открыть двери для ритмической и музыкальной составляющей. И мы знали, что Scott может играть все то же, что и мы — так же быстро, как мы играли на гитаре, мы знали, что он может сравниться с нами на ударной установке, что очень помогло, потому что это означало, что мы могли расширить диапазон сочинений после стольких лет в отношении более быстрой стороны металла».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 сен 2023
M
Mateas89
Классика!

Если бы меня спросили, что такое хэви метал и метал вообще - я бы им поставил Пэйнкиллер, тк это как будто квинтэссенция всего метального!

просмотров: 748

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом