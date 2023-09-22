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Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"



В программе "The Jeremy White Show" Kenneth "K.K." Downing по случаю 33-летия "Painkiller" рассказал, как появление в группе Scott'a Travis'a повлияло на звучание и сочинение материала:



«С приходом в группу Scott'а, поскольку мы знали о его возможностях по его бывшей группе RACER X, а группу эта была просто отличной, так вот с его появлением и использованием двойных бочек, это позволило мне и Glenn'у [Tipton, гитарист PRIEST] открыть двери для ритмической и музыкальной составляющей. И мы знали, что Scott может играть все то же, что и мы — так же быстро, как мы играли на гитаре, мы знали, что он может сравниться с нами на ударной установке, что очень помогло, потому что это означало, что мы могли расширить диапазон сочинений после стольких лет в отношении более быстрой стороны металла».







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